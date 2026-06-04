Đánh rơi dây chuyền 1 cây vàng, hai vợ chồng tát cạn giếng làng để tìm

Chiều 1.6, vợ chồng anh Phan Hiệp và chị Phương Linh (cùng trú tại thôn Thượng Thụy, xã Hoài Đức, Hà Nội) cùng con trai 10 tuổi đi bộ trong làng. Do thời tiết Hà Nội nắng nóng, khi đi qua giếng làng, anh Hiệp đưa con trai xuống giếng tắm và tập bơi.

Giếng làng thôn Thượng Thụy được tát cạn ẢNH: NVCC

Trong lúc dạy con tập bơi dưới nước, anh Hiệp vô tình đánh rơi chiếc dây chuyền khoảng 1 cây vàng. Thời điểm phát hiện ra thì nước ở giếng cũng đã đục, nước giếng cũng khá sâu nên anh Hiệp lên bờ, báo thông tin mất dây chuyền vàng cho vợ.

Từ đây, hành trình kéo dài 1 ngày 1 đêm vợ chồng anh dùng máy bơm tát cạn giếng làng để tìm lại sợi dây chuyền vàng dưới đáy giếng làng trở thành sự việc nổi tiếng trên mạng xã hội.

Trao đổi với Thanh Niên, chị Phương Linh cho biết, diện tích giếng làng rộng khoảng 1.500 m2, sâu khoảng 2 m nên việc mò tìm dưới đáy giếng là không khả thi. Vì vậy, hai vợ chồng quyết định bơm cạn giếng để tìm bằng được.

Theo chị Linh, ngay sau đó, gia đình đã nhờ người quen huy động cùng lúc 4 máy bơm công suất lớn để hút nước liên tục. Đến chiều tối 2.6 nước trong giếng cơ bản được hút cạn.

"Suốt thời gian hút nước, gia đình chúng tôi phân công thay phiên nhau túc trực xuyên đêm để trông vì lo người lạ có thể xuống mò mất", chị Linh nói và cho hay, sợi dây chuyền được vợ chồng chị mua cách đây khoảng 10 năm, khi đó, giá trị vàng vẫn chưa cao, khoảng 36 triệu đồng/cây vàng.

Hình ảnh người dân mò tìm dây chuyền vàng dưới bùn ẢNH: NVCC

Trong thời gian hút nước, rất đông người dân trong làng cũng tập trung tại đây theo dõi. Đặc biệt là lúc nước giếng đã cạn, rất đông người dân tự nguyện xuống hỗ trợ.

Thời điểm đông nhất, lòng giếng có khoảng 20 người lội bùn, rà soát từng chút một để tìm dây chuyền. Sau khoảng 30 phút, chiếc dây chuyền đã được tìm thấy tại đúng vị trí mà chồng chị nghi đã làm rơi. Chị Linh cho biết, điều gia đình chị ấn tượng nhất chính là sự trợ giúp của hàng xóm.

Anh Phan Hiệp nhận lại chiếc dây chuyền vàng ẢNH: NVCC

Việc tát cạn giếng cũng vô tình biến cuộc tìm kiếm thành một "ngày hội bắt cá" của dân làng bởi khi giếng được tát cạn, dưới lòng giếng cũng phát hiện rất nhiều cá to.

"Chúng tôi tìm được dây chuyền thì dân làng lại được cá ăn. Cá ở đây nhiều lắm, toàn cá to. Hơn nữa, nước trong giếng cũng khá bẩn nên chúng tôi cũng xem đây là dịp để thay nước cho giếng", chị Linh nhấn mạnh.

Anh Hiệp, người dân thôn Thượng Thụy, cho hay, ban đầu dân làng không ai tin nhưng khi thấy gia đình chị Linh đưa máy bơm đến, tất cả đều tin là thật.

Trong quá trình hút nước, gia đình chị Linh dùng rổ nhựa che máy bơm để dây chuyền không bị hút ra ngoài. Anh Hiệp đánh giá, vợ chồng chị Linh rất may mắn khi tìm lại được dây chuyền vàng vì lòng giếng rất sâu.

"Chúng tôi rất bất ngờ khi gia đình chị Linh chọn cách hút cạn nước để tìm dây chuyền. Nhiều năm qua, đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh này", anh Hiệp nói.

Trao đổi với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Thành, Trưởng thôn Thượng Thụy, xác nhận sự việc trên là có thật.

Theo ông Thành, sau khi không may làm rơi sợi dây chuyền vàng xuống giếng, anh Phan Hiệp đã mò tìm nhưng không thành công do mực nước sâu. Gia đình sau đó trình bày nguyện vọng với chính quyền thôn và được tạo điều kiện tát nước giếng để tìm kiếm tài sản.

Vị trưởng thôn cho hay, giếng làng Thượng Thụy đã tồn tại hàng chục năm. Trước kia, khi địa phương chưa có hệ thống nước sạch, đây là nguồn nước được nhiều người sử dụng. Những năm gần đây, giếng được mở rộng diện tích, song do không có hệ thống thoát nước nên dần trở thành khu vực nước tù đọng.

“Hy vọng sau đợt tát nước này, giếng làng sẽ được thay nguồn nước mới, sạch sẽ hơn, góp phần cải thiện cảnh quan và môi trường khu vực”, ông Thành nói.