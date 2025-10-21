Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Văn hóa

Chuyển dịch mới trong tiệc sách lâu đời nhất thế giới

Nguyễn Vĩnh Nguyên
Nguyễn Vĩnh Nguyên
(Từ Frankfurt, Đức)
21/10/2025 06:30 GMT+7

Frankfurt Buchmesse, hội sách thường niên lâu đời nhất thế giới, năm nay chọn chủ đề "Stories connect us" (tạm dịch: Những câu chuyện kết nối thế giới) vừa diễn ra từ 15 - 19.10.2025 tại thành phố Frankfurt, Đức, với sự tham gia của hơn 7.000 đơn vị đến từ 100 quốc gia.

Từ lâu, trong giới làm xuất bản toàn cầu, Frankfurt Buchmesse không chỉ là một sự kiện về sách và thị trường bản quyền thuần túy cho giới kinh doanh xuất bản, mà còn là một thế giới rộng lớn được biểu hiện, phản ánh thông qua ngành công nghiệp xuất bản và lăng kính tri thức.

Có thể nhận thấy sự lưu tâm và khuyến khích của ban tổ chức hội sách này dành cho những nhân tố mới trong lĩnh vực xuất bản tại khu vực Đông Nam Á. Năm nay, Philippines là khách mời danh dự. Đến với Frankfurt với hàng trăm nghệ nhân, diễn giả là nhà văn, nhà nghiên cứu để giới thiệu văn hóa và những gian sách lớn được dịch trong nhiều năm qua, Philippines muốn minh chứng cho thế giới một nền xuất bản giàu nội lực. Philippines tiếp sau Indonesia đang là hiện tượng mới tại hội sách Frankfurt.

Chuyển dịch mới trong tiệc sách lâu đời nhất thế giới- Ảnh 1.

Không gian sách Hungary và kệ sách của nhà văn vừa thắng giải Nobel văn học 2025, László Krasznahorkai

ẢNH: NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

Nobel và thế giới biến động

Dư chấn chiến tranh đi vào hội sách Frankfurt khá rõ nét. Dễ nhận ra sự đìu hiu của gian hàng Afghan Book (sách Afghanistan) với các những kệ hẹp phủ quốc kỳ nước này.

Trong khi đó, năm nay Ukraine đầu tư mạnh cho không gian sách của mình. Không chỉ hàng ngàn cuốn sách được trưng bày, mà còn tổ chức gần 50 sự kiện tọa đàm, gặp gỡ diễn ra trong 4 ngày hội sách. Vai trò của sách, văn hóa, đời sống phụ nữ, thiếu nhi... trong thời chiến là chủ đề xuyên suốt được bàn.

Trong những ngày diễn ra hội sách, màn hình lớn trước trung tâm triển lãm Frankfurt Messe chiếu chân dung nhà văn Hungary 71 tuổi vừa thắng giải Nobel văn học 2025, László Krasznahorkai. Nhưng trong không gian sách của nhóm các nước Trung, Bắc Âu, thì gian hàng của Hungary không quá bề thế. Một kệ sách chừng 10 cuốn bản gốc tiếng Hung của tác giả László Krasznahorkai được đặt trên kệ. Thi thoảng có một vài khách đến, check in bên kệ sách này.

Chuyển dịch mới trong tiệc sách lâu đời nhất thế giới- Ảnh 2.

Một buổi giao lưu với các giọng đọc sách nói nổi tiếng tại Đức

ẢNH: NGUYỄN VĨNH NGUYÊN

Chuyển dịch và xu hướng

Xu hướng công nghệ phát triển cũng làm thay đổi về cách độc giả tiếp cận sách và phương thức xuất bản, phát hành.

Không chiếm diện tích lớn với sân khấu hoành tráng như Trung Quốc, các không gian sách của những nhà xuất bản đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản với dòng truyện tranh manga, sách quà tặng, sách thiếu nhi vẫn có sức nóng. Truyện tranh, game, sách lãng mạn - kỳ ảo, truyện chữa lành (healing fiction)... dành cho cộng đồng "new adult" (độc giả trẻ, 18-30 tuổi) trở thành đề tài để mổ xẻ trong các diễn đàn.

Năm nay, hướng đến người đọc trẻ, ngày cuối hội sách Frankfurt hứa hẹn không chỉ biến thành ngày hội hóa trang như thường lệ, mà còn có sự kiện công bố giải thưởng sách TikTok, vinh danh các tác giả, tác phẩm và nhà sáng tạo, nhà xuất bản; ghi nhận các tác phẩm chuyển thể BookToScreen nổi tiếng từ cộng đồng #BookTok tại Đức, Áo và Thụy Sĩ. Sự kiện này được tổ chức tại Harmonie Hall, tại Frankfurt Messe. Theo nền tảng kỹ thuật số này, có gần 67 triệu bài đăng trên TikTok trên toàn thế giới với hashtag #BookTok. Cộng đồng này đã khẳng định mình "là một động lực thúc đẩy ngành sách và đang dẫn dắt ngày càng nhiều người trẻ quay trở lại với sách". Dù trên các tờ báo Đức, giới phê bình chính thống còn dè dặt hay nặng lời chê bai kênh đánh giá này, nhưng không thể phủ định các nền tảng truyền thông số đang vẽ nên diện mạo thị trường xuất bản.

Một trong những xu hướng lớn của thị trường xuất bản thế giới được thể hiện trong hội sách Frankfurt 2025 đó là những phương thức xuất bản, phát hành và truyền thông sản phẩm xuất bản trên nền tảng công nghệ. Đại sảnh 3.1 rộng mênh mông, được dành giới thiệu từ công nghệ đến trải nghiệm sách nói, được gặp tác giả những sách nói có lượt nghe cao và các giọng đọc được độc giả ái mộ. "Read like you listen" (Bạn hãy đọc như nghe) đó là khẩu hiệu kéo sách nói đến sự "bình đẳng" với sách giấy trong một thế giới ngày một bận rộn hơn.

Đến hội sách Frankfurt vì thị trường bản quyền là một phần cốt yếu, nhưng câu chuyện phản ánh, kết nối thế giới đương đại muôn màu, với thanh âm thăng trầm của nó qua văn hóa xuất bản là điều khiến giới xuất bản trên toàn cầu đổ về Frankfurt để sở hữu một tấm vé giá 165 euro cho 5 ngày sống trong dòng chảy của sách.

ĐƯA SÁCH VIỆT ĐẾN BẠN ĐỌC TOÀN CẦU

Năm nay, VN có sự hiện diện của 5 gian trong Hall 5.1 của khu vực châu Á, gồm: NXB Trẻ, NXB Kim Đồng, Hà Nội, TP.HCM và Cục Xuất bản VN. Trong phát biểu khai mạc không gian sách VN, ông Phan Tâm, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL, nhắc lại những nỗ lực và khát vọng "đưa sách VN ra với bạn đọc toàn cầu". Tại gian NXB Trẻ, thông tin sách các nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, Nguyễn Bình Phương, Dương Thụy... được giới thiệu với khách tham quan. Các tác phẩm của Nguyễn Ngọc Thuần, Nguyễn Nhật Ánh được trưng bày cùng với các sách giới thiệu văn hóa vùng miền của Sơn Nam, Nguyễn Vinh Phúc…

Tin liên quan

'Đại tiệc sách' cho trẻ em từ ngày 16 - 17.5

'Đại tiệc sách' cho trẻ em từ ngày 16 - 17.5

Mua sách với giá chỉ từ 5.000 đồng/cuốn, xem miễn phí 13 bộ phim đoạt giải Oscal… là những cơ hội giải trí hấp dẫn dịp cuối tuần dành cho người dân Hà Nội.

Những câu chuyện xuất bản: Làm sách thời TikTok

Bùng nổ dòng sách chữa lành

Khám phá thêm chủ đề

Sách Thuỵ Sĩ thành phố Frankfurt Frankfurt Buchmesse Nhà văn Bản quyền
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận