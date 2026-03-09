Chuyển đổi số Việt Nam lên kênh YouTube của 'gã khổng lồ' công nghệ

Mới đây, trên kênh YouTube chính thức của Tập đoàn Esri của Mỹ - đơn vị dẫn đầu thế giới về hệ thống thông tin địa lý (GIS), một video chuyên sâu về tương lai ngành xây dựng đã gây chú ý lớn trong giới công nghệ chuyển đổi số.
Điều đáng kinh ngạc là có tới 80% các trường hợp ứng dụng thực tế trong đoạn video mô tả về những thành tựu công nghệ đột phá lại chính là các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam, do Công ty Portcoast triển khai thực hiện, được sự công nhận từ "gã khổng lồ" công nghệ Esri.
Portcoast là công ty cổ phần chuyên ngành tư vấn thiết kế cảng, kỹ thuật biển và chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam. Việc xuất hiện trên kênh truyền thông chính thức của Esri là một sự công nhận quan trọng về năng lực quốc tế của doanh nghiệp Việt.
Trong đoạn video, Esri nhận định rằng, Portcoast đã nắm giữ được "công thức thành công" trong việc xây dựng và quản lý vòng đời của một bản sao số ở một quy mô rộng lớn và chuyên sâu mà họ chưa từng thấy trước đây. Từ việc tích hợp dữ liệu đa nguồn trên nền tảng ArcGIS đến việc xử lý hàng Terabyte dữ liệu hình ảnh, Portcoast đã tích hợp các mô hình 3D BIM-GIS thành những "thực thể sống" có khả năng tương tác thời gian thực.
Không chỉ là mô phỏng, mà là dự báo tương lai, giới chuyên gia quốc tế bày tỏ sự ngạc nhiên trước khả năng ứng dụng GeoAI của Portcoast.
Dưới đây là các hình ảnh trình chiếu trong video cho thấy sự hiện diện dày đặc của các dự án do Portcoast thực hiện, minh chứng cho vị thế tiên phong của doanh nghiệp Việt:
Sự xuất hiện của Portcoast như một nhân tố điển hình trên Kênh YouTube của Tập đoàn Esri không chỉ là niềm tự hào của ngành kỹ thuật Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong cuộc đua Bản sao số và Chuyển đổi số hạ tầng trên bản đồ công nghệ thế giới.
