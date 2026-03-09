Chuyển đổi số Việt Nam lên kênh YouTube của 'gã khổng lồ' công nghệ

Điều đáng kinh ngạc là có tới 80% các trường hợp ứng dụng thực tế trong đoạn video mô tả về những thành tựu công nghệ đột phá lại chính là các dự án hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam, do Công ty Portcoast triển khai thực hiện, được sự công nhận từ "gã khổng lồ" công nghệ Esri.

Trong đoạn video với tiêu đề "Geospatial digital twins are reshaping construction" (Bản sao số không gian địa lý đang tái định hình ngành xây dựng) dài gần 8 phút, dấu ấn Portcoast được thể hiện qua các công trình trọng điểm tại Việt Nam ẢNH TỪ KÊNH YOUTUBE CỦA ESRI

Portcoast là công ty cổ phần chuyên ngành tư vấn thiết kế cảng, kỹ thuật biển và chuyển đổi số hàng đầu tại Việt Nam. Việc xuất hiện trên kênh truyền thông chính thức của Esri là một sự công nhận quan trọng về năng lực quốc tế của doanh nghiệp Việt.

Trong đoạn video, Esri nhận định rằng, Portcoast đã nắm giữ được "công thức thành công" trong việc xây dựng và quản lý vòng đời của một bản sao số ở một quy mô rộng lớn và chuyên sâu mà họ chưa từng thấy trước đây. Từ việc tích hợp dữ liệu đa nguồn trên nền tảng ArcGIS đến việc xử lý hàng Terabyte dữ liệu hình ảnh, Portcoast đã tích hợp các mô hình 3D BIM-GIS thành những "thực thể sống" có khả năng tương tác thời gian thực.

Không chỉ là mô phỏng, mà là dự báo tương lai, giới chuyên gia quốc tế bày tỏ sự ngạc nhiên trước khả năng ứng dụng GeoAI của Portcoast.

Dưới đây là các hình ảnh trình chiếu trong video cho thấy sự hiện diện dày đặc của các dự án do Portcoast thực hiện, minh chứng cho vị thế tiên phong của doanh nghiệp Việt:

Ông Matt Piper, Giám đốc Cơ sở hạ tầng giải pháp công nghiệp toàn cầu - Tập đoàn Esri, nhận định: "Điều khiến tôi ấn tượng với công việc mà Portcoast đang làm là họ đã nắm vững công thức ở quy mô mà tôi chưa từng thấy trước đây. Với công nghệ GIS của Esri, họ có thể quản lý toàn bộ vòng đời của việc tạo, quản lý và bảo trì mô hình song sinh kỹ thuật số (Digital Twins) vì họ có thể tích hợp tất cả các dự liệu khác nhau này lại với nhau bằng GIS" ẢNH TỪ KÊNH YOUTUBE CỦA ESRI

Để thu thập dữ liệu từ hiện trạng khu vực, Portcoast sử dụng đội máy bay không người lái được trang bị cảm biến đo ảnh và cảm biến LiDAR ẢNH TỪ KÊNH YOUTUBE CỦA ESRI

Trên mặt đất, Portcoast sử dụng máy quét laser mặt đất ẢNH TỪ KÊNH YOUTUBE CỦA ESRI

Sau đó sử dụng các tàu không người lái để khảo sát đáy biển ẢNH TỪ KÊNH YOUTUBE CỦA ESRI

Sử dụng giải pháp của Autodesk để thiết kế mô hình 3D ẢNH TỪ KÊNH YOUTUBE CỦA ESRI

Dữ liệu thu thập từ các thiết bị, công nghệ hiện đại, Portcoast tạo ra Mô hình song sinh kỹ thuật số, cho phép giám sát hoạt động của cảng theo thời gian thực ẢNH TỪ KÊNH YOUTUBE CỦA ESRI

Các siêu cảng trên địa bàn TP.HCM (khu vực Cái Mép) được số hóa toàn diện để tối ưu hóa xây dựng và vận hành hạ tầng cảng biển ẢNH TỪ KÊNH YOUTUBE CỦA ESRI

Các tổ hợp phức hợp được mô hình hóa chi tiết đến từng cấu kiện, hỗ trợ quản lý bảo trì bền vững tại các khu công nghiệp và nhà máy. Việc tích hợp dữ liệu giúp theo dõi tiến độ thi công và đưa ra các quyết định chính xác ngay tại hiện trường của dự án tuyến metro và các dự án hạ tầng giao thông ẢNH TỪ KÊNH YOUTUBE CỦA ESRI

Các dự án của Portcoast thực hiện tại Việt Nam không chỉ dừng lại ở việc quan sát mà còn có khả năng dự báo: Từ việc mô phỏng kịch bản va chạm để phòng ngừa tai nạn, đến việc phân tích ảnh hưởng của biến đổi khí hậu và mực nước dâng đến năm 2050 để lập kế hoạch xây dựng bền vững ẢNH TỪ KÊNH YOUTUBE CỦA ESRI

Portcoast đã và đang phát triển nhiều mô hình song sinh kỹ thuật số ở nhiều quốc gia cho các công trình cơ sở hạ tầng phức tạp khác như nhà máy, các công trình kiến trúc di sản, đường thủy nội địa và hệ thống đường sắt ẢNH TỪ KÊNH YOUTUBE CỦA ESRI

Sự xuất hiện của Portcoast như một nhân tố điển hình trên Kênh YouTube của Tập đoàn Esri không chỉ là niềm tự hào của ngành kỹ thuật Việt Nam, mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của doanh nghiệp trong cuộc đua Bản sao số và Chuyển đổi số hạ tầng trên bản đồ công nghệ thế giới.