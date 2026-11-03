Bản tin Chuyển động 12h ngày 3.11.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Bắt phạm nhân thứ 3 trốn Trại giam A2 | Ai trồng 'ruộng dứa' trên đại lộ Hoa Lư?

Bắt giữ Lữ Văn Toàn, phạm nhân thứ 3 trong vụ trốn khỏi Trại giam A2

Thêm một phạm nhân trong vụ trốn khỏi Trại giam A2, tỉnh Khánh Hòa, vừa bị bắt giữ. Như vậy, sau hơn 10 ngày truy tìm, lực lượng chức năng đã bắt được 3 trong số 4 phạm nhân bỏ trốn. Người còn lại hiện vẫn đang lẩn trốn, khiến công tác truy bắt tiếp tục được triển khai tại Khánh Hòa và các khu vực lân cận.

Bắt giữ Lữ Văn Toàn, phạm nhân thứ 3 trong vụ trốn khỏi Trại giam A2

Ai trồng "ruộng dứa" kín dải phân cách đại lộ gần 2.000 tỉ đồng ở Ninh Bình?

Một đại lộ gần 2.000 tỉ đồng ở Ninh Bình vẫn đang trong giai đoạn hoàn thành, nhưng hàng km dải phân cách lại bất ngờ biến thành những luống dứa xanh um. Người trực tiếp trồng được thuê với giá 250.000 đồng mỗi ngày, nhưng không biết ai mới là chủ thực sự. Ngay cả chính quyền địa phương cũng chưa xác định được người đứng sau việc này.

Vậy những “ruộng dứa” giữa đại lộ Hoa Lư xuất hiện từ đâu, và trách nhiệm quản lý khu vực này thuộc về đơn vị nào? Phóng viên Báo Thanh Niên đã ghi nhận thực tế và tìm câu trả lời.





Ai trồng 'ruộng dứa' kín dải phân cách đại lộ gần 2.000 tỉ đồng ở Ninh Bình?

Lỗi vi phạm giao thông nào xuất hiện nhiều nhất trong ngày đầu tháng 11

Trong ngày đầu tiên của tháng 11, lỗi vi phạm giao thông nào bị phát hiện nhiều nhất trên cả nước? Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, chạy quá tốc độ đứng đầu với hơn 3.330 trường hợp, vượt qua cả vi phạm nồng độ cồn với hơn 2.100 trường hợp.

Đáng chú ý, cả hai hành vi này đều có mức phạt khá nặng, kèm trừ điểm giấy phép lái xe tùy mức độ. Những lỗi vi phạm phổ biến và mức xử phạt cụ thể ra sao?