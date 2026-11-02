Lỗi vi phạm giao thông nào xuất hiện nhiều nhất trong ngày đầu tháng 11.2026?

Theo thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), trong ngày đầu tiên của tháng 11, lực lượng chức năng trên toàn quốc phát hiện 19.790 trường hợp vi phạm, lập biên bản xử lý 15.715 trường hợp. Trong số các nhóm vi phạm được thống kê chi tiết, chạy quá tốc độ đứng đầu với 3.335 trường hợp, tiếp đến là vi phạm nồng độ cồn với 2.117 trường hợp, ít hơn 1.218 trường hợp.

Trong ngày đầu tháng 11, gần 19.800 trường hợp vi phạm giao thông trên cả nước được ghi nhận ẢNH: C.T

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP, người điều khiển ô tô chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/giờ bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng. Nếu vượt từ 10 đến 20 km/giờ, mức phạt tăng lên 4 - 6 triệu đồng; vượt trên 20 đến 35 km/giờ bị phạt 6 - 8 triệu đồng. Đặc biệt, trường hợp chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/giờ có thể bị phạt đến 14 triệu đồng.

Ngoài tiền phạt, người lái ô tô vượt tốc độ từ 10 đến 20 km/giờ còn bị trừ 2 điểm Giấy phép lái xe (GPLX), vượt quá tốc độ trên 20 đến 35 km/giờ bị trừ 4 điểm và trên 35 km/giờ bị trừ 6 điểm GPLX.

Với người điều khiển xe máy, mức phạt khi chạy quá tốc độ từ 5 đến dưới 10 km/giờ là 400.000 - 600.000 đồng; từ 10 đến 20 km/giờ là 800.000 - 1 triệu đồng. Trường hợp vượt trên 20 km/giờ bị phạt 6 - 8 triệu đồng, đồng thời trừ 4 điểm GPLX.

Trong khi đó, vi phạm nồng độ cồn xếp thứ hai với 2.117 trường hợp. Theo quy định hiện hành, người lái ô tô có nồng độ cồn trong khí thở nhưng chưa vượt quá 0,25 mg/lít bị phạt 6 - 8 triệu đồng. Nếu vượt trên 0,25 đến 0,4 mg/lít, mức phạt là 18 - 20 triệu đồng. Trường hợp vượt trên 0,4 mg/lít, mức phạt tăng lên 30 - 40 triệu đồng.

Chạy quá tốc độ là một trong những lỗi vi phạm phổ biến trong ngày đầu tháng 11 ẢNH: C.T

Đối với người điều khiển xe máy, ba ngưỡng nồng độ cồn tương ứng có mức phạt lần lượt 2 - 3 triệu đồng, 6 - 8 triệu đồng và 8 - 10 triệu đồng. Ngoài phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị trừ điểm hoặc tước GPLX tùy mức độ. Ở ngưỡng nồng độ cồn cao nhất, người lái ô tô và xe máy đều bị tước GPLX từ 22 - 24 tháng.

Bên cạnh hai nhóm lỗi trên, lực lượng CSGT còn phát hiện 105 trường hợp chở quá số người quy định, 83 trường hợp sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện, 58 trường hợp chở hàng quá tải trọng và 16 trường hợp quá khổ giới hạn. Ngoài ra, có một trường hợp đón, trả khách không đúng nơi quy định và một trường hợp vi phạm liên quan đến ma túy.

Đáng chú ý, hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại khi điều khiển ô tô đang di chuyển có thể bị phạt 4 - 6 triệu đồng, trong khi người điều khiển xe máy bị phạt 800.000 - 1 triệu đồng. Với các lỗi chở quá số người hoặc quá tải trọng, mức phạt được xác định tùy theo hành vi, loại phương tiện và mức độ vi phạm cụ thể.

Cũng trong ngày 1.11, toàn quốc xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 26 người và bị thương 31 người. Đường sắt và đường thủy không ghi nhận tai nạn. Những con số này tiếp tục cho thấy tầm quan trọng của việc tuân thủ tốc độ, không sử dụng rượu bia và tập trung quan sát khi điều khiển phương tiện.