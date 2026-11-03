Vây ráp núi Cây Cày truy bắt Hồ Văn Tình, phạm nhân trốn trại A2 cuối cùng

Sau khi bắt giữ Lữ Văn Toàn vào rạng sáng 3.11, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an tiếp tục vây ráp khu vực rừng núi Cây Cày, xã Bắc Khánh Vĩnh (Khánh Hòa), truy tìm Hồ Văn Tình - phạm nhân trốn trại cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 (đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Theo đó, khu vực rừng núi Cây Cày (thôn Suối Cau, xã Bắc Khánh Vĩnh) là nơi Hồ Văn Tình bỏ chạy vào rừng sau khi lực lượng chức năng bắt giữ Lữ Văn Toàn vào rạng sáng cùng ngày.

Khu vực xã Bắc Khánh Vĩnh được lực lượng chức năng vây ráp ẢNH: QUANG ĐỨC

Theo thông tin ban đầu từ người dân địa phương, rạng sáng 3.11, Lữ Văn Toàn và Hồ Văn Tình cùng đến một nhà dân trong khu vực để xin ăn. Trong khi Toàn vào nhà, Tình đứng bên ngoài. Khi bị phát hiện, Tình lập tức bỏ chạy vào rừng, còn Toàn bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ghi nhận tại hiện trường, trên tuyến đường dẫn vào khu vực rừng Cây Cày xuất hiện hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều xe chuyên dụng. Khu vực này cách Trại giam A2 khoảng 6,8 km.

Khu vực rừng núi ở xã Bắc Khánh Vĩnh được cơ quan chức năng phong tỏa ẢNH: QUANG ĐỨC

Bắt giữ Lữ Văn Toàn, phạm nhân thứ 3 trong vụ trốn khỏi Trại giam A2

Nhiều lực lượng thuộc Bộ Công an và Công an tỉnh Khánh Hòa được huy động, tổ chức tìm kiếm trên diện rộng. Công tác truy bắt còn có sự hỗ trợ dẫn đường của người dân địa phương.

Trong khi đó, các tuyến đường xung quanh khu vực rừng núi Cây Cày được bố trí lực lượng công an và an ninh trật tự cơ sở chốt chặn, kiểm soát nhằm phục vụ công tác truy bắt.

Nhiều phương tiện phục vụ các cán bộ, chiến sĩ di chuyển lên xã Bắc Khánh Vĩnh để vây bắt phạm nhân cuối cùng ẢNH: QUANG ĐỨC

Trước đó, chiều 21.10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2, 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình, Lữ Văn Toàn, Võ Hoàng Duy và Lê Văn Cường đã bỏ trốn.

Sau khi xảy ra vụ việc, Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự, đồng thời ra quyết định truy nã đặc biệt đối với cả 4 phạm nhân.

Đến sáng 24.10, phạm nhân Lê Văn Cường bị lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa phát hiện, bắt giữ khi đang di chuyển trên xe khách lưu thông qua quốc lộ 27C.

Tối 28.10, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai) khi phạm nhân này đang lẩn trốn tại khu vực núi Hòn Dữ, xã Diên Lâm.

Đến rạng sáng 3.11, Lữ Văn Toàn bị bắt giữ tại khu vực rừng núi Cây Cày. Hiện Hồ Văn Tình là phạm nhân cuối cùng trong nhóm 4 người trốn khỏi Trại giam A2 chưa bị bắt giữ.