Bắt giữ phạm nhân trốn trại A2 thứ 3

Sáng 3.11, đại diện Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận với phóng viên Báo Thanh Niên, phạm nhân trốn trại A2 thứ 3 là Lữ Văn Toàn bị phát hiện và bắt giữ khi đang di chuyển tại khu vực triền núi thuộc xã Bắc Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Thời điểm bị bắt, phạm nhân không chống cự, nhanh chóng bị lực lượng chức năng khống chế và đưa về xử lý theo quy định.

Phạm nhân thứ 3 trốn trại Lữ Văn Toàn ẢNH: CA

Trước đó, chiều 21.10, 4 phạm nhân đã trốn Trại giam A2 (Bộ Công an đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), gồm: Hồ Văn Tình (24 tuổi, ở tỉnh Gia Lai), đang chấp hành án 20 năm tù về các tội giết người và mua bán trái phép chất ma túy; Lữ Văn Toàn (31 tuổi, ở tỉnh Thanh Hóa), chấp hành án 20 năm tù về tội giết người; Lê Văn Cường (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ), chấp hành án 10 năm tù về các tội trộm cắp tài sản và tàng trữ trái phép chất ma túy; Võ Hoàng Duy (27 tuổi, ở tỉnh Gia Lai), chấp hành án 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 22.10, Trại giam A2 đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trốn khỏi nơi giam theo điều 386 bộ luật Hình sự. Đồng thời, cơ quan chức năng ban hành quyết định truy nã đặc biệt đối với 4 phạm nhân, tập trung lực lượng tổ chức truy bắt.

Cơ quan chức năng bắt giữ đối tượng Lữ Văn Toàn vào rạng sáng 3.11 ẢNH: CA

Trong quá trình truy tìm, sáng 24.10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa đã bắt giữ Lê Văn Cường khi phạm nhân này đang di chuyển trên địa bàn. Tối 28.10, Võ Hoàng Duy cũng bị bắt tại khu vực rừng núi thuộc xã Diên Lâm.

Với việc bắt giữ Lữ Văn Toàn vào rạng sáng 3.11, lực lượng chức năng đã bắt được 3 trong số 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Hiện Hồ Văn Tình là phạm nhân trốn trại còn lại đang lẩn trốn. Các lực lượng chức năng tiếp tục triển khai phương án truy tìm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và những khu vực lân cận.

Đối tượng Hồ Văn Tình vẫn còn lẩn trốn ẢNH: CA

Cơ quan công an khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến phạm nhân đang bị truy nã cần nhanh chóng thông báo cho lực lượng chức năng gần nhất, không tự ý tiếp cận đối tượng.

Theo thông báo truy nã, người dân khi phát hiện các phạm nhân đang bị truy nã có thể bắt giữ và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất theo quy định. Khi phát hiện hoặc tiếp nhận đối tượng, cần thông báo cho Trại giam A2 tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa, qua các số điện thoại: 090.696.6699 hoặc 098.886.3454.