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Chuyển động 12h: Bắt Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường | ‘Mặt trời giả’ xuất hiện ở Việt Nam
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Bắt Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường | ‘Mặt trời giả’ xuất hiện ở Việt Nam

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 29.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 29.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

Ông Hoàng Trung, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng 3 người vừa bị khởi tố, bắt tạm giam khi Bộ Công an mở rộng vụ án liên quan xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc.

Bắt Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung

Bắt khẩn cấp thanh niên cướp xe máy đem đi cầm cố để tiêu xài

Công an tỉnh Đắk Lắk bắt khẩn cấp thanh niên 20 tuổi xin đi nhờ xe, sau đó đe dọa rồi cướp xe máy đem đi cầm cố để lấy tiền tiêu xài.

Bắt khẩn cấp thanh niên cướp xe máy đem đi cầm cố để tiêu xài

Khi tiểu thương U60 học chốt đơn: ‘Phiên chợ mạng’ giữa lòng chợ truyền thống

Không rành công nghệ, từng loay hoay với những lần bấm nhầm khi livestream, người bán đầm ở chợ Bắc Ninh (TP.HCM) vẫn kiên trì học hỏi để bán hàng online, với hy vọng giữ được nghề giữa những đổi thay của thói quen mua sắm.

Khi tiểu thương U60 học chốt đơn: ‘Phiên chợ mạng’ giữa lòng chợ truyền thống

Tạm đình chỉ cơ sở nấu tiệc có món gà nghi có dòi tại Đắk Lắk

Sau vụ người dân phản ánh phát hiện dòi trong món gà tại một buổi tiệc ở xã Ea Ktur (Đắk Lắk), chính quyền địa phương đã kiểm tra, yêu cầu tạm đình chỉ hoạt động cơ sở nấu ăn và lập hồ sơ xử lý các vi phạm về an toàn thực phẩm.

Tạm đình chỉ cơ sở nấu tiệc có món gà nghi có dòi tại Đắk Lắk

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 30.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 28.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

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