Chuyển động 12h: Truy tìm chiếc Camry 'lạnh lùng' | Đề xuất mới của TP.HCM về nhà ở xã hội

Bản tin Chuyển động 12h ngày 28.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Chiếc Camry ‘lạnh lùng’ sau va chạm với xe máy | Đề xuất mới của TP.HCM về nhà ở xã hội

Tàu ngầm Hải quân Nga đến cảng Cam Ranh

Ngày 27.7, đại tá Nguyễn Hữu Minh, Phó chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân, xác nhận biên đội Hải quân Nga do đại tá Limonov Evgeny Nikolaevich làm chỉ huy trưởng đã đến cảng quốc tế Cam Ranh, bắt đầu chuyến thăm Việt Nam kéo dài 4 ngày, từ 26 - 29.7.

Đáng chú ý, biên đội Hải quân Nga đến Cam Ranh lần này có cả tàu ngầm, cùng nhiều tàu mặt nước tham gia chuyến thăm theo kế hoạch hợp tác giữa hai nước.

Tàu ngầm Hải quân Nga đến cảng Cam Ranh

Truy tìm chiếc Camry bỏ chạy sau khi tông trực diện xe máy chở 4 người

Khoảng 22 giờ 23 ngày 26.7, một vụ va chạm giao thông xảy ra trên tuyến đường dân sinh tại khu vực thôn Kiến Phong (P.An Hải) khi ô tô nhãn hiệu Camry tông trực diện xe máy chở 4 người (2 người lớn và 2 trẻ em). Sau va chạm khiến 4 người trên xe máy ngã văng xuống đường, tài xế xe ô tô đã cố tình nhấn ga rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ diễn biến vụ việc được camera an ninh của nhà dân ghi lại.

Truy tìm chiếc Camry bỏ chạy sau khi tông trực diện xe máy chở 4 người

Kiểm tra xe chở heo, CSGT TP.HCM phát hiện 201 con dương tính chất cấm

Mới đây, Đội CSGT Rạch Chiếc thuộc Phòng CSGT Công an TP.HCM cho biết đơn vị vừa phối hợp Trạm kiểm dịch động vật Thủ Đức phát hiện lô 201 con heo có kết quả xét nghiệm nhanh dương tính với chất cấm Salbutamol khi đang được vận chuyển vào TP.HCM để giết mổ.

Đây là hoạt động nằm trong kế hoạch đấu tranh, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm của lực lượng CSGT TP.HCM trong năm 2026.

Kiểm tra xe chở heo, CSGT TP.HCM phát hiện 201 con dương tính chất cấm

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 29.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

