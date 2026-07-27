Chuyển động 12h: Người con liệt sĩ nhìn rõ cha mẹ sau gần 60 năm | 7 tỉnh miền Bắc mưa lớn

Bản tin Chuyển động 12h ngày 27.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h 27.7: Người con liệt sĩ nhìn rõ cha mẹ sau gần 60 năm | 7 tỉnh miền Bắc mưa lớn

Di ảnh phục dựng trao tận tay con gái liệt sĩ: Lấp đầy ký ức mồ côi sau hơn 50 năm

Hơn nửa thế kỷ kể từ ngày cha mẹ hy sinh, một người con liệt sĩ cuối cùng cũng được nhìn thấy gương mặt đấng sinh thành qua những bức di ảnh được phục dựng. Không chỉ là món quà tri ân, đó còn là khoảnh khắc lấp đầy ký ức của một tuổi thơ mồ côi và nhắc mỗi chúng ta thêm trân trọng những hy sinh đã làm nên hòa bình hôm nay.

Di ảnh phục dựng trao tận tay con gái liệt sĩ: Lấp đầy ký ức mồ côi sau hơn 50 năm

Tàu cổ ở Hội An lại lộ rõ hình hài sau gần 3 năm

Một con tàu cổ được cho là có niên đại từ khoảng thế kỷ 14 đến thế kỷ 16 vừa bất ngờ lộ rõ trở lại trên bãi biển Hội An sau gần 3 năm được phát hiện. Những mảng gỗ phủ kín rêu xanh nằm ngay sát mép nước đang thu hút sự chú ý của rất nhiều người dân và du khách. Tuy nhiên, dù được đánh giá có giá trị khảo cổ lớn, con tàu này vẫn chưa thể khai quật ngay.

Con tàu này được người dân phát hiện lần đầu vào cuối tháng 12.2023, khi một phần thân tàu dài khoảng 15 mét, rộng khoảng 3 mét dần lộ ra dưới lớp cát sát mép nước. Các cuộc khảo sát trong năm 2024 cho thấy con tàu có nhiều đặc trưng của tàu thuyền truyền thống Đông Nam Á, sử dụng gỗ bằng lăng và gỗ kiền kiền trong kết cấu.

Tàu cổ ở Hội An lại lộ rõ hình hài sau gần 3 năm

Theo đánh giá ban đầu của các chuyên gia, dựa trên cấu trúc, kỹ thuật đóng tàu và vật liệu sử dụng, con tàu nhiều khả năng có niên đại từ khoảng thế kỷ 14 đến thế kỷ 16.

Khi người già mưu sinh: Làm việc đâu chỉ vì tiền

Ở tuổi mà nhiều người đã chọn nghỉ ngơi, vẫn có những cụ ông, cụ bà đều đặn thức dậy mỗi ngày để tiếp tục lao động. Điều đặc biệt là họ không chỉ làm việc vì mưu sinh, mà còn để giữ niềm vui, sự tự lập và những ước mơ chưa bao giờ cũ.

Ba con người, ba câu chuyện rất đời thường sẽ cho chúng ta thấy rằng, đôi khi điều quý giá nhất ở tuổi xế chiều không phải là kiếm được bao nhiêu, mà là vẫn còn lý do để mỗi sáng bắt đầu một ngày mới.