Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM trao tặng nhà, điện thoại nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ

Gia đình bà Mai Thị Ảnh, ngụ tại ấp Bình Nhựt, xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp vừa nhận được căn nhà đại đoàn kết, đúng vào dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27.7.1947 - 27.7.2026). Căn nhà do CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM (DTE) tổ chức trao tặng, với sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Phú Thành. Đây là một trong 15 căn nhà nghĩa tình thuộc chương trình "Chung tay xây dựng 15 căn nhà nghĩa tình" do DTE phát động. Công trình được hoàn thành từ sự chung sức, đồng lòng của các hội viên, doanh nhân, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, những tấm lòng luôn dành sự quan tâm, sẻ chia và trách nhiệm đối với quê hương Đồng Tháp.

Lễ bàn giao nhà đại đoàn kết cho gia đình bà Mai Thị Ảnh tại ấp Bình Nhựt, xã Phú Thành, tỉnh Đồng Tháp ẢNH: DTE

Mái nhà mới không chỉ mang đến nơi an cư tốt hơn cho gia đình bà Mai Thị Ánh, mà còn là món quà của niềm tin và hy vọng, tiếp thêm động lực để vượt qua khó khăn, từng bước ổn định cuộc sống và vươn lên trong tương lai. Mỗi căn nhà được hoàn thành là một minh chứng cho sức mạnh của sự đoàn kết, của tinh thần tương thân tương ái và nghĩa tình đồng hương luôn được DTE gìn giữ, lan tỏa.

Dịp này, DTE cũng đã phối hợp cùng Sở Nội vụ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Đồng Tháp tổ chức chương trình trao tặng điện thoại thông minh cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2026, với chủ đề "Hành trình tri ân cùng mệnh lệnh từ trái tim".

Những chiếc điện thoại thông minh cùng các phần quà được trao tặng cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ẢNH: DTE

Cùng đồng hành có sự phối hợp của Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công an, Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp, Ban Liên lạc Cụm III - Hội Đồng hương Đồng Tháp và Quỹ Trái tim Hùng Hậu.

Với 229 chiếc điện thoại thông minh cùng những phần quà được trao tặng đến các thương binh, bệnh binh có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 80% trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, kỳ vọng sẽ trở thành nhịp cầu kết nối, hỗ trợ những người cao tuổi tiếp cận công nghệ số, sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID và thuận tiện hơn trong việc tiếp cận các tiện ích hiện đại của cuộc sống.

Hoa hậu Phan Thị Mơ, Phó chủ tịch CLB Doanh nhân Đồng Tháp tại TP.HCM hướng dẫn người cao tuổi sử dụng điện thoại thông minh vừa được trao tặng ẢNH: DTE

Việc chăm lo cho những người thương binh, bệnh binh, người có công với cách mạng không chỉ là trách nhiệm mà còn là tiếng gọi từ trái tim mỗi người con đất Việt, đồng thời hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm của Ban Chỉ đạo quốc gia, các hoạt động tri ân thể hiện được trách nhiệm thiêng liêng và lan toả truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Cũng trong chuỗi hoạt động đền ơn đáp nghĩa nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội Liên lạc với người đồng hương Đồng Tháp tại TP.HCM đã tặng 100 phần quà, mỗi phần trị giá 400.000 đồng cho hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp.

Các hộ có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện chính sách, hộ nghèo, cận nghèo xã Long Bình, tỉnh Đồng Tháp nhận quà nhân Ngày Thương binh - Liệt sĩ ẢNH: DTE

Ông Trần Thanh Phương, Phó chủ tịch DTE, đại diện Hội Liên lạc với người đồng hương Đồng Tháp tại TP.HCM, chia sẻ: Mỗi hoạt động an sinh xã hội của DTE và Hội Liên lạc với người đồng hương Đồng Tháp tại TP.HCM không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là hành trình kết nối những tấm lòng, cùng nhau tạo nên những giá trị nhân văn bền vững cho cộng đồng.