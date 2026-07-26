Chuyển động 12h: Nạn nhân trong vụ lật ca nô xuất viện | Tăng kiểm tra hoạt động bán lẻ xăng dầu

Bản tin Chuyển động 12h ngày 26.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Hiện trường vụ cháy lớn ở Tân Triều Mới: Nổ bình gas liên tiếp, lấy nước từ hồ Triều Khúc dập lửa

Chiều ngày 25.7.2026, một vụ cháy lớn bùng phát từ cửa hàng kinh doanh giấy rồi lan sang quán nhậu tại khu Tân Triều Mới (phường Thanh Liệt, TP.Hà Nội).

Hiện trường vụ cháy lớn ở Tân Triều Mới: Nổ bình gas liên tiếp, lấy nước từ hồ Triều Khúc dập lửa

Lật ca nô ở Phú Quốc: Bệnh nhân hồi phục, bác sĩ theo chăm sóc đến tận Ấn Độ

Sau 12 ngày điều trị chuyên sâu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, đến ngày 25.7, nạn nhân nặng nhất trong vụ lật ca nô ở Phú Quốc đã chính thức được xuất viện.

Lật ca nô ở Phú Quốc: Bệnh nhân hồi phục, bác sĩ theo chăm sóc đến tận Ấn Độ

Bộ Công thương yêu cầu các địa phương tăng kiểm tra hoạt động bán lẻ xăng dầu

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) vừa có công văn gửi Sở Công thương các tỉnh, thành phố về việc tăng cường công tác kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu trên địa bàn.

Bộ Công thương yêu cầu các địa phương tăng kiểm tra hoạt động bán lẻ xăng dầu

Tất cả sẽ có trong bản tin Chuyển động 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 27.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.