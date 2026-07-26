Bộ Công thương yêu cầu các địa phương tăng kiểm tra hoạt động bán lẻ xăng dầu

Theo cơ quan này, trước diễn biến phức tạp của tình hình chính trị, an ninh quốc tế gây biến động mạnh đến nguồn cung và giá năng lượng toàn cầu, thị trường xăng dầu, nhất là dầu diesel có nhiều áp lực về nguồn cung và giá cả trong thời gian qua. Để bảo đảm cung ứng đầy đủ, liên tục mặt hàng xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của nhân dân, góp phần ổn định thị trường, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đề nghị Sở Công thương các tỉnh, thành phố chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường và các đơn vị liên quan triển khai một số biện pháp.

Cụ thể, tăng cường giám sát địa bàn, nắm chắc tình hình cung cầu mặt hàng xăng dầu, trọng tâm là dầu diesel. Phân công công chức quản lý chặt chẽ địa bàn, theo dõi sát sao diễn biến tình hình cung cầu, lượng tồn kho và giá bán thực tế mặt hàng xăng dầu tại từng cửa hàng bán lẻ trên địa bàn.

Kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm (nếu có) như: Găm hàng, bán hàng nhỏ giọt, giảm thời gian bán hàng hoặc tự ý ngừng bán hàng không có lý do chính đáng hay chưa được chấp thuận bằng văn bản.

Cùng với đó, đôn đốc các thương nhân đảm bảo nguồn cung và duy trì bán hàng; đôn đốc các thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối và các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc đăng ký, cam kết bảo đảm nguồn hàng; chủ động nguồn cung để cung ứng liên tục cho thị trường.

Bộ Công thương yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh bán lẻ xăng dầu ẢNH: Đ.N.T

Bộ Công thương yêu cầu toàn bộ các cửa hàng bán lẻ xăng dầu mở cửa bán hàng đúng thời gian đã đăng ký, niêm yết giá đầy đủ và bán đúng giá niêm yết.

Quyết định tăng cường kiểm tra hoạt động bán lẻ xăng dầu của Bộ Công thương diễn ra trong bối cảnh có nhiều doanh nghiệp bán lẻ phản ánh lấy hàng khó khăn; chiết khấu bán lẻ xăng dầu giảm thấp kéo dài, khiến doanh nghiệp càng bán hàng, càng lỗ nặng.

Tại kỳ điều hành giá ngày 23.7 vừa qua, giá xăng E10 tăng 880 đồng/lít, dầu diesel tăng 2.440 đồng/lít và dầu mazut tăng 1.110 đồng/kg. Mức tăng này sau khi đã có thực hiện chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu (tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) 1.000 đồng/lít với xăng, 1.500 đồng/lít với dầu diesel và 1.000 đồng/lít với dầu mazut.

Trong 7 tháng đầu năm nay, nhu cầu tiêu thụ dầu diesel trong hệ thống Petrolimex - thương nhân đầu mối lớn nhất nước, chiếm khoảng 50% thị phần xăng dầu - duy trì ở mức rất cao. Đại diện doanh nghiệp này cho hay, nhu cầu tiêu thụ dầu tập trung khu vực phía bắc tăng mạnh và tăng rõ rệt trong các tháng gần đây. Đặc biệt trong tháng 7, sản lượng tiêu thụ bình quân ngày tăng 41,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Riêng tại kênh bán lẻ, sản lượng bình quân tăng tương ứng 36,8% so với cùng kỳ và tăng 9,4% so với tháng trước liền kề.



