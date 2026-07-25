Chuyển động 12h: Xác minh mộ liệt sĩ tập thể của bộ đội Việt Nam ở Lào | Chủ nhân ‘vương miện 3 tỉ’ lên tiếng

Bản tin Chuyển động 12h ngày 25.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Xác minh mộ liệt sĩ tập thể của bộ đội Việt Nam trên đất Lào

Từ những thông tin người dân Lào cung cấp, Đồn biên phòng Hướng Phùng (Quảng Trị) tiếp tục xác minh nguồn tin về mộ liệt sĩ tập thể của bộ đội Việt Nam hy sinh trên chiến trường nước bạn.

Sáng nay 25.7, thông tin từ Đồn biên phòng Hướng Phùng (Quảng Trị) cho biết đơn vị đang phối hợp với chính quyền Cụm bản Mày (huyện Sê Pôn, tỉnh Savannakhet, Lào) để xác minh thông tin về vị trí nghi có mộ liệt sĩ.

Xác minh mộ liệt sĩ tập thể của bộ đội Việt Nam trên đất Lào

Triệt phá kho hàng giả hơn 100 tỉ đồng tại TP.HCM

Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công thương) phối hợp lực lượng công an vừa triệt phá kho hàng giả gồm 50.000 đôi giày giả mạo nhãn hiệu Nike, Air Jordan tổng trị giá 100 tỉ đồng tại TP.HCM.

Ngày 24.7, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đã thông tin về vụ việc phát hiện, triệt phá kho hàng giả quy mô đặc biệt lớn tại TP.HCM, từng xuất khẩu trót lọt 11 container sản phẩm sang Mỹ.

Toàn cảnh 17h ngày 24.7: Đột kích kho hàng giả trăm tỉ ở TP.HCM | Vượt đèn vàng có bị phạt như đèn đỏ?

Vương miện 3 tỉ kiểm định toàn kim cương giả: Chủ nhân sẵn sàng đưa vụ việc ra pháp luật

Liên quan đến vụ vương miện 3 tỉ đồng kiểm định toàn kim cương giả, người đẹp Nguyễn Thị Thảo (nghệ danh Nguyễn Thị Diệu Vân) khẳng định không tạo scandal để nổi tiếng. Cô cũng cho hay sẵn sàng cung cấp các tài liệu và làm việc với cơ quan chức năng.

Vương miện 3 tỉ kiểm định toàn kim cương giả: Chủ nhân sẵn sàng đưa vụ việc ra pháp luật

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 26.7.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.