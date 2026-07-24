Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chuyển động 12h: SJC nói gì về 6.000 đồng/viên kim cương? | Nước lũ dâng cao tại Mường Than
Video Thời sự

Chuyển động 12h: SJC nói gì về 6.000 đồng/viên kim cương? | Nước lũ dâng cao tại Mường Than

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 24.7.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 24.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 24.7: SJC nói gì về 6.000 đồng/viên kim cương? | Nước lũ dâng cao tại Mường Than

Nước lũ dâng cao tại Mường Than, người dân đi trên QL32 cần dừng lại ngay

Diễn biến mưa lũ tại Lai Châu đang tiếp tục phức tạp. Tại xã Mường Than, nhiều đoạn quốc lộ đã bị nước lũ và sạt lở chia cắt, buộc lực lượng chức năng phát đi khuyến cáo khẩn đối với người tham gia giao thông.

Nước lũ dâng cao tại Mường Than, người dân đi trên QL32 cần dừng lại ngay

Công ty SJC lên tiếng về 170.876 viên đá có giá bình quân hơn 6.000 đồng/viên

170.000 viên đá chỉ hơn 6.000 đồng một viên, "kim cương giá rẻ" hay chỉ là hiểu lầm từ những con số trên báo cáo tài chính? Trước hàng loạt thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công ty SJC đã chính thức lên tiếng làm rõ.

Công ty SJC lên tiếng về 170.876 viên đá có giá bình quân hơn 6.000 đồng/viên

Vụ phòng khám lừa dối hàng trăm bệnh nhân: Sở Y tế Nghệ An lên tiếng

Một phòng khám từng nhiều lần bị phát hiện sai phạm, từng bị đình chỉ hoạt động, nhưng sau khi mở cửa trở lại vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi 10 người bị khởi tố vì hành vi lừa dối khách hàng.

Vậy trong gần hai năm qua, cơ sở này đã bị phát hiện những vi phạm gì? Nguyên nhân vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.

Vụ phòng khám lừa dối hàng trăm bệnh nhân: Sở Y tế Nghệ An lên tiếng

Tin liên quan

Chuyển động 12h: Chỉ thị mới ở Huế về tang lễ không quá 72 giờ | Thái Lan xây rào biên giới với Campuchia

Chuyển động 12h: Chỉ thị mới ở Huế về tang lễ không quá 72 giờ | Thái Lan xây rào biên giới với Campuchia

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 23.7.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

chuyển động 12h Bản tin thời sự Kim cương SJC Mường Than

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận