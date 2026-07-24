Chuyển động 12h: SJC nói gì về 6.000 đồng/viên kim cương? | Nước lũ dâng cao tại Mường Than

Bản tin Chuyển động 12h ngày 24.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 24.7: SJC nói gì về 6.000 đồng/viên kim cương? | Nước lũ dâng cao tại Mường Than

Nước lũ dâng cao tại Mường Than, người dân đi trên QL32 cần dừng lại ngay

Diễn biến mưa lũ tại Lai Châu đang tiếp tục phức tạp. Tại xã Mường Than, nhiều đoạn quốc lộ đã bị nước lũ và sạt lở chia cắt, buộc lực lượng chức năng phát đi khuyến cáo khẩn đối với người tham gia giao thông.

Nước lũ dâng cao tại Mường Than, người dân đi trên QL32 cần dừng lại ngay

Công ty SJC lên tiếng về 170.876 viên đá có giá bình quân hơn 6.000 đồng/viên

170.000 viên đá chỉ hơn 6.000 đồng một viên, "kim cương giá rẻ" hay chỉ là hiểu lầm từ những con số trên báo cáo tài chính? Trước hàng loạt thông tin lan truyền trên mạng xã hội, Công ty SJC đã chính thức lên tiếng làm rõ.

Công ty SJC lên tiếng về 170.876 viên đá có giá bình quân hơn 6.000 đồng/viên

Vụ phòng khám lừa dối hàng trăm bệnh nhân: Sở Y tế Nghệ An lên tiếng

Một phòng khám từng nhiều lần bị phát hiện sai phạm, từng bị đình chỉ hoạt động, nhưng sau khi mở cửa trở lại vẫn tiếp tục hoạt động cho đến khi 10 người bị khởi tố vì hành vi lừa dối khách hàng.

Vậy trong gần hai năm qua, cơ sở này đã bị phát hiện những vi phạm gì? Nguyên nhân vụ việc đang thu hút sự quan tâm lớn của dư luận.