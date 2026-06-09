Chuyển động 12h: Cái kết câu chuyện 'ma ám' ở Ninh Bình | Khởi tố 7 người vụ khiêng hòm diễu phố

Chuyển động 12h ngày 9.6.2026 có những nội dung chính sau:

Thủ tướng Thái Lan gây bất ngờ khi biểu diễn đàn T'rưng

Tối 8.6.2026, trong bữa tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã biểu diễn đàn T'rưng - một nhạc cụ truyền thống của Việt Nam có nét tương đồng với đàn Ranat Ek (mộc cầm) của Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan gây bất ngờ khi biểu diễn đàn T’rưng

Nữ du khách kể chuyện 'ma ám' ở Ninh Bình bị xử phạt

Ngày 9.6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin về vụ việc nữ du khách kể chuyện tâm linh như bị "ma ám" trong những ngày đi du lịch ở tỉnh Ninh Bình. Chuyện được nữ du khách đăng tải lên mạng xã hội thu hút lượng lớn người đọc và chia sẻ.

Cán bộ công an làm việc với chị A ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Kết quả xác minh của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình xác định, người đăng tải chuyện tâm linh bị "ma ám" là chị L.Q.A (ngụ Hà Nội).

Lực lượng công an còn làm việc với người tài xế chở chị A. được nêu trong câu chuyện, tài xế này cho biết không có chuyện xe bị hỏng hay đuổi nữ du khách xuống xe như chuyện chị A. viết. Cũng không có việc dừng xe chờ người yêu cũ đến đón như nội dung đã được đăng tải.

Từ diễn biến vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình xác định các bài viết không không có căn cứ, không đúng sự thật của chị A. đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Sau khi thừa nhận hành vi đăng tải thông tin không có căn cứ, chị A. đã tự nguyện gỡ bỏ tất cả các bài viết, và cam kết không tái phạm.

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