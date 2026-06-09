Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chuyển động 12h: Cái kết câu chuyện 'ma ám' ở Ninh Bình | Khởi tố 7 người vụ khiêng hòm diễu phố
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Cái kết câu chuyện 'ma ám' ở Ninh Bình | Khởi tố 7 người vụ khiêng hòm diễu phố

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
09/06/2026 11:58 GMT+7

Thủ tướng Thái Lan biểu diễn đàn T'rưng; Cựu sếp SJC Lê Thúy Hằng vẫn phải nộp lại gần 11.000 lượng vàng; Bắt tạm giam 7 bị can vụ khiêng quan tài diễu phố ở Cần Thơ;... là những tin tức được đề cập trong bản tin Chuyển động 12h ngày 9.6.2026 của Báo Thanh Niên.

Chuyển động 12h ngày 9.6.2026 có những nội dung chính sau: 

Thủ tướng Thái Lan gây bất ngờ khi biểu diễn đàn T'rưng

Tối 8.6.2026, trong bữa tiệc chiêu đãi do Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã biểu diễn đàn T'rưng - một nhạc cụ truyền thống của Việt Nam có nét tương đồng với đàn Ranat Ek (mộc cầm) của Thái Lan.

Thủ tướng Thái Lan gây bất ngờ khi biểu diễn đàn T’rưng

Nữ du khách kể chuyện 'ma ám' ở Ninh Bình bị xử phạt

Ngày 9.6, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin về vụ việc nữ du khách kể chuyện tâm linh như bị "ma ám" trong những ngày đi du lịch ở tỉnh Ninh Bình. Chuyện được nữ du khách đăng tải lên mạng xã hội thu hút lượng lớn người đọc và chia sẻ.

Xử phạt nữ du khách kể chuyện bị 'ma ám' khi đi du lịch ở Ninh Bình - Ảnh 1.

Cán bộ công an làm việc với chị A

ẢNH: CÔNG AN NINH BÌNH

Kết quả xác minh của Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Ninh Bình xác định, người đăng tải chuyện tâm linh bị "ma ám" là chị L.Q.A (ngụ Hà Nội).

Lực lượng công an còn làm việc với người tài xế chở chị A. được nêu trong câu chuyện, tài xế này cho biết không có chuyện xe bị hỏng hay đuổi nữ du khách xuống xe như chuyện chị A. viết. Cũng không có việc dừng xe chờ người yêu cũ đến đón như nội dung đã được đăng tải.

Từ diễn biến vụ việc, Công an tỉnh Ninh Bình xác định các bài viết không không có căn cứ, không đúng sự thật của chị A. đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự và hình ảnh du lịch của tỉnh Ninh Bình.

Sau khi thừa nhận hành vi đăng tải thông tin không có căn cứ, chị A. đã tự nguyện gỡ bỏ tất cả các bài viết, và cam kết không tái phạm.

Bản tin Chuyển động 12h được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.


Tin liên quan

Chuyển động 12h: Chiêu trò dùng AI đạo nhái thiết kế | Động đất mạnh rung chuyển Philippines

Chuyển động 12h: Chiêu trò dùng AI đạo nhái thiết kế | Động đất mạnh rung chuyển Philippines

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 8.6.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

chuyển động 12h chuyện ma ở Binh Bình Bản tin thời sự vụ khiêng quan tài diễu phố Thủ tướng Thái Lan
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận