Bản tin Chuyển động 12h ngày 8.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Chiêu trò dùng AI đạo nhái thiết kế | Động đất mạnh rung chuyển Philippines

Biển Sầm Sơn chiều cuối tuần: Đông đến mức nhìn ảnh ai cũng... choáng

Nếu đang tìm một thước đo cho sức nóng của mùa du lịch hè năm nay, có lẽ chỉ cần nhìn những hình ảnh này từ biển Sầm Sơn.

Dòng người ken đặc dọc bờ biển cho thấy sức hút chưa hề giảm của điểm đến nổi tiếng này. Điều gì đang giúp điểm đến này tiếp tục giữ sức hút với lượng khách khổng lồ mỗi dịp hè?

Biển Sầm Sơn chiều cuối tuần: Đông đến mức nhìn ảnh ai cũng... choáng

Không khí lạnh "dập tắt" nắng nóng, miền Bắc mưa lớn 300 mm

Sau nhiều ngày nắng nóng gay gắt, miền Bắc sắp đón một đợt không khí lạnh hiếm gặp giữa tháng 6. Tuy nhiên, đi kèm với nền nhiệt giảm mạnh là nguy cơ mưa lớn diện rộng, có nơi lượng mưa được dự báo vượt 300 mm chỉ trong thời gian ngắn.

Không khí lạnh 'dập tắt' nắng nóng, miền Bắc mưa lớn 300 mm

Lật tẩy chiêu trò dùng AI quét hình ảnh để đạo nhái thiết kế của thương hiệu Đất Lành

Chỉ cần vài thao tác với trí tuệ nhân tạo, một bộ sưu tập áo dài được bảo hộ bản quyền đã bị sao chép và đưa ra thị trường với quy mô lớn. Vụ việc đang làm dấy lên nhiều lo ngại về tình trạng xâm phạm quyền tác giả trong thời đại công nghệ số.

Cơ quan công an đã khởi tố vụ án, làm rõ cách thức các đối tượng sử dụng AI để quét hình ảnh, chỉnh sửa thiết kế rồi tổ chức sản xuất, kinh doanh sản phẩm đạo nhái.