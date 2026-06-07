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Chuyển động 12h: Tai nạn xe khách giường nằm trên cao tốc | Giá vàng tiếp tục giảm
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Tai nạn xe khách giường nằm trên cao tốc | Giá vàng tiếp tục giảm

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
07/06/2026 12:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 7.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 7.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Xe khách giường nằm tông xe đầu kéo trên cao tốc, nhiều người bị thương

Rạng sáng 7.6, xe khách giường nằm tông mạnh vào đuôi xe đầu kéo đang lưu thông cùng chiều trên cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe khách biến dạng nghiêm trọng, nhiều hành khách bị thương và phải nhập viện cấp cứu.

Xe khách giường nằm tông xe đầu kéo trên cao tốc, nhiều người bị thương

Giá vàng giảm không phanh, bắt đáy cũng lỗ nặng

Giá vàng kéo dài chuỗi ngày giảm sâu, mất mức giá 150 triệu đồng mỗi lượng và đang thấp nhất trong năm nay. Những người mua vàng từ đầu năm đến nay rơi vào tình trạng bán ra thì lỗ nặng, nắm giữ thì ngủ không ngon khi mỗi ngày trôi qua, tiền lại hao đi một khoản.

Giá vàng giảm không phanh, bắt đáy cũng lỗ nặng

Khởi nghiệp quán ăn vặt: Bài toán cân bằng giữa "Xu hướng" và "Chất lượng"

Giữa thị trường ăn vặt ngày càng bị chi phối bởi mạng xã hội, việc lựa chọn một quán ăn của người trẻ không chỉ đơn thuần dựa vào khẩu vị hay giá cả, mà đang trở thành sự cân nhắc giữa "xu hướng" và trải nghiệm thực tế.

Khởi nghiệp quán ăn vặt: Bài toán cân bằng giữa "Xu hướng" và "Chất lượng"

Tất cả sẽ có trong bản tin Chuyển động 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 8.6.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 6.6.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

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