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Khởi nghiệp quán ăn vặt: Bài toán cân bằng giữa 'Xu hướng' và 'Chất lượng'
Video Đời sống

Khởi nghiệp quán ăn vặt: Bài toán cân bằng giữa 'Xu hướng' và 'Chất lượng'

Chung Phát - Vân Vân - Trần Huy
07/06/2026 06:00 GMT+7

Giữa thị trường ăn vặt ngày càng bị chi phối bởi mạng xã hội, việc lựa chọn một quán ăn của người trẻ không chỉ đơn thuần dựa vào khẩu vị hay giá cả, mà đang trở thành sự cân nhắc giữa “xu hướng” và trải nghiệm thực tế.

Từ những con hẻm nhỏ đến các tuyến đường lớn, những hàng quán ăn vặt xuất hiện khắp nơi và đã trở thành một phần quen thuộc của giới trẻ hiện nay. Sự bùng nổ của mạng xã hội khiến việc tìm kiếm quán ăn càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, nhiều bạn trẻ sẵn sàng đi xa để trải nghiệm các quán "hot trend".

Khởi nghiệp quán ăn vặt: Bài toán cân bằng giữa "Xu hướng" và "Chất lượng" - Ảnh 1.

Đâu là yếu tố giữ chân khách hàng của các quán ăn vặt?

ẢNH: CHUNG PHÁT - TRẦN HUY

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là: Điều gì thực sự giữ chân khách hàng? Sức hút tò mò từ mạng xã hội, hay giá trị thật từ chất lượng và cách vận hành của quán ăn?

Khởi nghiệp quán ăn vặt: Bài toán cân bằng giữa "Xu hướng" và "Chất lượng"

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