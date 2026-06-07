Khởi nghiệp quán ăn vặt: Bài toán cân bằng giữa 'Xu hướng' và 'Chất lượng'

Từ những con hẻm nhỏ đến các tuyến đường lớn, những hàng quán ăn vặt xuất hiện khắp nơi và đã trở thành một phần quen thuộc của giới trẻ hiện nay. Sự bùng nổ của mạng xã hội khiến việc tìm kiếm quán ăn càng trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, nhiều bạn trẻ sẵn sàng đi xa để trải nghiệm các quán "hot trend".

Đâu là yếu tố giữ chân khách hàng của các quán ăn vặt? ẢNH: CHUNG PHÁT - TRẦN HUY

Trong bối cảnh đó, câu hỏi đặt ra là: Điều gì thực sự giữ chân khách hàng? Sức hút tò mò từ mạng xã hội, hay giá trị thật từ chất lượng và cách vận hành của quán ăn?