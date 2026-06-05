Từ ngày 25.5.2026, theo Nghị định 133/2026, chủ nhà trọ có hành vi thu tiền điện của người thuê cao hơn mức giá quy định sẽ phải đối mặt với mức phạt tiền rất nặng, từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng. Đồng thời, chủ nhà trọ buộc phải hoàn trả toàn bộ số tiền đã thu chênh lệch. Dù cơ quan chức năng đã có chế tài mạnh mẽ là thế, nhưng trên thực tế, tình trạng thu tiền điện vượt mức vẫn đang âm ỉ diễn ra, biến tiền điện thành một gánh nặng khổng lồ đè lên vai sinh viên và những người lao động nghèo, nhất là trong những ngày hè oi bức.

Minh bạch tiền điện thuê trọ: Lời giải từ những chiếc công tơ riêng

Trước tình trạng giá điện mỗi nơi một kiểu, việc minh bạch hóa và lắp đặt đồng hồ điện riêng theo đúng quy định là "chiếc phao cứu sinh" cho người lao động. Tuy nhiên, để giải quyết triệt để bài toán này, rất cần sự hợp tác từ cả người thuê lẫn chủ nhà trọ.

Theo quy định hiện hành, nếu người thuê ký hợp đồng từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, chủ trọ có thể trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện để hưởng đúng giá nhà nước. Đối với trường hợp thuê nhà dưới 12 tháng, để các khu trọ được hưởng mức giá định mức điện sinh hoạt ưu đãi (cứ 4 người được tính là 1 hộ gia đình), điều kiện bắt buộc là phải có thông tin kê khai lưu trú đầy đủ. Trong quá trình này, người thuê cần chủ động cung cấp thông tin, đăng ký tạm trú, để từ đó chủ nhà trọ mới có đủ cơ sở xin điện lực cấp định mức. Nếu thiếu đi sự phối hợp này, khiến chủ trọ không thể kê khai đầy đủ số người, toàn bộ lượng điện sẽ bị áp dụng mức giá bán lẻ bậc 3 cao hơn.

Lắp đặt đồng hồ điện theo đúng quy định là "chiếc phao cứu sinh" cho người lao động ẢNH: KHANG PHÚC - THÙY TRANG

Do đó, sự thấu hiểu, đồng hành giữa chủ và người thuê trong việc cùng nhau thực hiện đúng các thủ tục pháp lý, kết hợp với chiếc công tơ riêng, mới thực sự là giải pháp toàn vẹn mang lại lợi ích kép cho cả đôi bên.