Chủ trọ thu tiền điện vượt 3.460 đồng/kWh: Người thuê phản ánh ở đâu?

Lao động nhập cư ở TP.HCM phản ánh nhiều chủ trọ thu tiền điện vượt mức quy định, đa số từ 3.500 - 5.000 đồng/kWh (trong khi giá bán lẻ điện sinh hoạt từ 1.984 - 3.460 đồng/kWh). Tổng công ty Điện lực TP.HCM hướng dẫn cách tính giá điện sinh hoạt đúng quy định và chỉ nơi người dân có thể phản ánh để bảo vệ quyền lợi.

Bị chủ trọ thu tiền điện quá giá, người thuê cần làm gì?

Chia sẻ với PV Thanh Niên, Tổng công ty Điện lực cho biết, khi phát hiện trường hợp chủ trọ thu tiền điện cao hơn quy định, người thuê có thể phản ánh đến UBND phường, xã để được xử lý theo thẩm quyền.

Ngoài ra, người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp với Tổng công ty Điện lực TP.HCM qua các kênh chăm sóc khách hàng để phối hợp với địa phương kiểm tra, xử lý theo quy định.

Một người thuê trọ tại đường Lý Thường Kiệt (quận 11 cũ) với giá điện 4.000 đồng/kWh ẢNH: HÀ THƯƠNG

Cách tính định mức sử dụng điện cho người thuê trọ hiện được áp dụng như sau:

Trường hợp cho hộ gia đình thuê: Chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc ủy quyền cho hộ gia đình thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện), mỗi hộ gia đình thuê nhà được tính một định mức.

Trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà (bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình) thực hiện như sau:

Trường hợp bên thuê nhà có hợp đồng thuê nhà từ 12 tháng trở lên và có đăng ký tạm trú, thường trú (xác định theo thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện) thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện (có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà).

Trường hợp thời hạn cho thuê nhà dưới 12 tháng và chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc 3 (từ 101 - 200 kWh, đơn giá là 2.380 đồng/kWh, chưa bao gồm VAT) cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ.

Trường hợp chủ nhà kê khai đầy đủ số người sử dụng điện, bên bán điện sẽ cấp định mức căn cứ vào thông tin cư trú tại địa điểm đó . 4 người tính là 1 hộ với định mức điện bậc 1 là 50 kWh/tháng . Tính chi tiết theo đầu người, mỗi người sẽ được hưởng 1/4 định mức, tương ứng với 12,5 kWh/tháng cho bậc thang giá điện thứ nhất.

Tổng công ty Điện lực TP.HCM lưu ý, khi có thay đổi về số người thuê nhà, chủ nhà cho thuê có trách nhiệm thông báo cho bên bán điện để điều chỉnh định mức tính toán tiền điện.

Bên bán điện được phép yêu cầu bên mua điện cung cấp thông tin về cư trú tại địa điểm sử dụng điện để làm căn cứ xác định số người tính số định mức khi tính toán hóa đơn tiền điện.

TP.HCM tăng kiểm tra chủ trọ thu tiền điện vượt giá quy định

Để bảo vệ quyền lợi của sinh viên, công nhân và người lao động thuê trọ, Tổng công ty Điện lực TP.HCM cho biết đang tăng cường tuyên truyền, niêm yết công khai giá điện.

Bên cạnh đó, đơn vị này cũng hướng dẫn chủ nhà trọ tính tiền điện theo bậc thang đúng quy định, tránh trường hợp thu đồng giá (giá bình quân) tạo ra sự không công bằng giữa người sử dụng điện ít và người sử dụng nhiều điện năng.

Phòng trọ 15 m2 không có máy lạnh, người thuê trọ quyết định đầu tư quạt hơi nước cầm tay để làm mát ẢNH: HÀ THƯƠNG

Ngoài ra, Tổng công ty Điện lực TP.HCM cũng áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc 3 cho toàn bộ sản lượng đo đếm được tại công tơ đối với các trường hợp chủ nhà cho thuê xuất trình sổ tạm trú hoặc chứng từ xác nhận tạm trú (thông tin cư trú) của cơ quan Công an quản lý địa bàn nhưng không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện.

Cuối cùng, ngành điện lực TP.HCM phối hợp UBND phường, xã tổ chức kiểm tra các chủ nhà trọ trong việc tính tiền điện cho người thuê trọ đảm bảo theo mức giá hỗ trợ.