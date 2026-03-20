Tìm ra 3 món ăn vặt cực tốt cho tuổi thọ

Một nghiên cứu mới công bố trên tạp chí khoa học Frontiers in Nutrition đã tìm ra 3 món ăn vặt có thể mang lại lợi ích đáng kể trong việc kéo dài tuổi thọ.

Các nhà khoa học từ Đại học Harokopio Athens (Hy Lạp), Đại học Clermont Auvergne (Pháp), Viện Quốc gia Cộng hòa Serbia, Đại học Belgrade (Serbia) và Bộ phận Nghiên cứu Hệ thống Thực phẩm Vi sinh (Thụy Sĩ), cùng với Đại học Ljubljana (Slovenia) đã tiến hành một phân tích tổng hợp bao gồm 50 nghiên cứu với hơn 3 triệu người khỏe mạnh tham gia.

Mục đích của nghiên cứu là nhằm đánh giá liệu tiêu thụ thực phẩm lên men có giúp giảm tỷ lệ tử vong, tăng cường tuổi thọ ở người lớn khỏe mạnh hay không.

Kết quả đã chỉ ra 3 món ăn vặt có khả năng giảm nguy cơ tử vong, cực tốt cho tuổi thọ, theo trang tin y khoa News Medical.

Sữa chua, phô mai và sô cô la là những thực phẩm tốt cho tuổi thọ Ảnh: AI

Sô cô la: Được ghi nhận là có tác động nổi bật nhất trong nhóm thực phẩm tốt cho tuổi thọ, giúp giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, đặc biệt là các bệnh tim mạch..

Sữa lên men (bao gồm sữa chua): Là thực phẩm đứng thứ 2 trong việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân, kéo dài tuổi thọ. Tiêu thụ sữa lên men hằng ngày cũng giúp giảm tử vong do tim mạch và ung thư.

Phô mai: Tác động thấp hơn 2 loại thực phẩm trên trong việc giảm nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân nhưng phô mai có hiệu ứng bảo vệ tiềm năng đối với tử vong do ung thư phổi, theo News Medical.

Các nhà nghiên cứu giải thích rằng thực phẩm lên men cung cấp các hoạt chất sinh học, các chất chuyển hóa vi sinh vật và các vi sinh vật có lợi giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, chức năng miễn dịch. Những thành phần này giúp điều chỉnh hệ vi sinh vật đường ruột, mang lại tác dụng chống viêm và cải thiện sức khỏe chuyển hóa. Riêng với sô cô la, các polyphenol trong ca cao có thể cải thiện chức năng mạch máu và giảm căng thẳng oxy hóa.

Nhóm tác giả nghiên cứu kết luận rằng tiêu thụ sữa lên men, sữa chua, phô mai và sô cô la giúp giảm tử vong do mọi nguyên nhân và tử vong do tim mạch, tăng cường tuổi thọ nhờ sự hỗ trợ của các lợi khuẩn và hợp chất chống oxy hóa.