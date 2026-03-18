10.000 bước chưa phải tất cả: Đây cũng là con số giúp kéo dài tuổi thọ

Thạc sĩ - bác sĩ Đoàn Quang Nguyên, giảng viên Khoa Y học cổ truyền, Trường đại học Khoa học Sức khỏe, Đại học Quốc gia TP.HCM, cho biết năm 1965, giữa không khí chuẩn bị cho Thế vận hội Tokyo, một công ty Nhật Bản đã tung ra máy đếm bước chân mang tên Manpo-kei (nghĩa là "máy đo 10.000 bước"). Con số 10.000 được chọn đơn giản vì nó tròn trịa, dễ nhớ và tạo động lực mạnh mẽ. Từ một khẩu hiệu marketing, nó đã lan rộng và trở thành mục tiêu mặc định trên toàn cầu.

Các nghiên cứu y khoa hiện đại đăng trên các tạp chí y khoa uy tín thế giới như Nature Medicine hay The Lancet giai đoạn 2022–2025 khẳng định rằng bạn không cần phải gồng mình đạt con số 10.000 bước để khỏe mạnh.

Chỉ cần duy trì khoảng 7.000 bước mỗi ngày, bạn đã sở hữu một tấm khiên bảo vệ cơ thể với nhiều lợi ích

"Con số vàng" mới: Chỉ cần 7.000 bước

Khoa học đã chứng minh chỉ cần duy trì khoảng 7.000 bước mỗi ngày, bạn đã sở hữu một tấm khiên bảo vệ cơ thể đáng kinh ngạc so với người chỉ đi 2.000 bước.

Kéo dài tuổi thọ: Giảm tới 47% nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân.

Bảo vệ trí não: Giảm 38% nguy cơ sa sút trí tuệ và trì hoãn suy giảm trí nhớ tới 7 năm.

Phòng chống bệnh nan y: Giảm 37% nguy cơ tử vong do ung thư và 25% nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Liều thuốc tinh thần: Giảm 22% nguy cơ trầm cảm. Ngay từ mức 5.000 bước, tâm trạng đã có sự cải thiện rõ rệt.

Đặc biệt, ngay cả khi bạn chỉ đi được khoảng 2.700 bước/ngày, nguy cơ bệnh tim đã giảm được 11%. Điều này cho thấy, bất kỳ vận động nào cũng tốt hơn là ngồi yên một chỗ.

Lắng nghe cơ thể: Mục tiêu theo từng độ tuổi

Theo thạc sĩ - bác sĩ Đoàn Quang Nguyên, mỗi độ tuổi sẽ có một ngưỡng tối ưu riêng để không gây áp lực lên xương khớp:

Nhóm đối tượng Mức tối thiểu (đã có lợi) Mức lý tưởng (tốt nhất) Dưới 60 tuổi 4.000 bước 8.000 - 10.000 bước Từ 60 tuổi trở lên 3.000 - 4.400 bước 6.000 - 8.000 bước Phụ nữ trên 65 tuổi 4.400 bước 6.000 - 7.500 bước Người lo ngại Alzheimer 3.000 bước 5.000 - 7.500 bước



Lưu ý nhỏ: Việc đi quá nhiều vượt mức cần thiết trong thời gian dài đôi khi có thể gây áp lực nhẹ lên khớp gối, dù trường hợp này khá hiếm.

3 bí quyết để mỗi bước chân là một món quà

Nếu mục tiêu 10.000 bước khiến bạn nản lòng, hãy thử tiếp cận theo cách nhẹ nhàng hơn.

Tốc độ không phải là tất cả: Đi chậm hay nhanh không quan trọng bằng việc bạn có chịu bước đi hay không Đi dạo, đi chợ hay đưa cháu đi học đều được tính là vận động quý giá .

. Quy tắc "thêm 1.000 bước": Không nên vội vàng. Hãy đặt mục tiêu đi thêm 1.000 bước mỗi ngày so với mức bình thường của bạn và duy trì trong 2 tuần . Mỗi 1.000 bước thêm vào giúp giảm tới 23% nguy cơ tử vong sớm .

. . Tận dụng mọi cơ hội: Đi thang bộ thay vì thang máy, đi bộ khi nghe điện thoại hoặc dạo mát 10 phút sau bữa tối là cách đầu tư cho sức khỏe thông minh nhất .

"Đi bộ không phải là một cuộc đua thành tích để lấy những con số ảo trên màn hình điện tử. Đó là lời yêu thương bạn dành tặng cho chính mình. Hãy đứng lên, vươn vai và bước thêm một chút, cơ thể sẽ nói lời cảm ơn bạn bằng một cuộc đời khỏe mạnh và dài lâu hơn", thạc sĩ-bác sĩ Đoàn Quang Nguyên chia sẻ.