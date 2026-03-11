Phát hiện bài tập giúp kéo dài tuổi thọ

Tin vui là nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Network Open đã phát hiện ra bài tập hiệu quả nhất để kéo dài tuổi thọ.

Các nhà khoa học tại Đại học tiểu bang New York, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, Đại học California, Đại học Texas A&M, Đại học Brown, Trung tâm Ung thư Fred Hutch, Đại học Stanford (Mỹ), đã phân tích dữ liệu của 5.472 người tham gia, trong độ tuổi từ 63 đến 99, chủ yếu là phụ nữ.

Quá trình nghiên cứu được tiến hành thông qua việc đánh giá các chỉ số sức khỏe như xét nghiệm máu lúc đói, đo các chỉ số cơ thể, huyết áp và kiểm tra chức năng thể chất. Các nhà nghiên cứu đã đo sức mạnh cơ bắp bằng bài kiểm tra lực nắm bàn tay và đứng lên từ ghế. Ngoài ra, người tham gia còn đeo thiết bị đo lường mức độ hoạt động thể chất. Số lượng người tử vong cũng được theo dõi hằng năm.

Squat hay chống đẩy có thể hỗ trợ quá trình lão hóa lành mạnh Ảnh: AI

Tìm ra bài tập tốt nhất cho tuổi thọ

Kết quả của nghiên cứu đã phát hiện những người hoàn thành tốt 2 bài kiểm tra sức mạnh cơ bắp, có nguy cơ tử vong thấp hơn đáng kể. Cụ thể, người có có lực nắm bàn tay mạnh hơn và thời gian đứng lên từ ghế nhanh hơn có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn, theo trang tin khoa học Science Alert.

Đáng chú ý, ngay cả những người rất ít vận động nhưng có sức mạnh cơ bắp khỏe hơn nhờ thường xuyên tập luyện sức mạnh cơ bắp, bao gồm tập tạ, squat (ngồi xổm), hít đất… vẫn có tuổi thọ cao hơn đáng kể.

Những phát hiện này cho thấy sức mạnh cơ bắp có thể là tiêu chí rõ ràng và đơn giản để đánh giá khả năng sống thọ, và việc thúc đẩy duy trì sức mạnh cơ bắp có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa tối ưu.

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng sức mạnh cơ bắp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tuổi thọ. Việc tập luyện cơ bắp không nhất thiết phải phức tạp, chỉ cần bắt đầu từ những bài tập đơn giản với trọng lượng cơ thể như squat hay chống đẩy, sau đó tích hợp thêm dây kháng lực hoặc tạ nhẹ cũng đủ để hỗ trợ quá trình lão hóa lành mạnh, theo Science Alert.