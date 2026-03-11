Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Phát hiện bài tập giúp kéo dài tuổi thọ

Thiên Lan
Thiên Lan
11/03/2026 00:09 GMT+7

Từ lâu, tập thể dục được biết đến với tác dụng tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ. Tuy nhiên, bài tập nào mang lại hiệu quả bền vững là vấn đề đang được các nhà khoa học tiếp tục nghiên cứu.

Tin vui là nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí y khoa JAMA Network Open đã phát hiện ra bài tập hiệu quả nhất để kéo dài tuổi thọ.

Các nhà khoa học tại Đại học tiểu bang New York, Viện Ung thư Quốc gia Mỹ, Đại học California, Đại học Texas A&M, Đại học Brown, Trung tâm Ung thư Fred Hutch, Đại học Stanford (Mỹ), đã phân tích dữ liệu của 5.472 người tham gia, trong độ tuổi từ 63 đến 99, chủ yếu là phụ nữ.

Quá trình nghiên cứu được tiến hành thông qua việc đánh giá các chỉ số sức khỏe như xét nghiệm máu lúc đói, đo các chỉ số cơ thể, huyết áp và kiểm tra chức năng thể chất. Các nhà nghiên cứu đã đo sức mạnh cơ bắp bằng bài kiểm tra lực nắm bàn tay và đứng lên từ ghế. Ngoài ra, người tham gia còn đeo thiết bị đo lường mức độ hoạt động thể chất. Số lượng người tử vong cũng được theo dõi hằng năm.

Không phải đi bộ, đây mới là bài tập tốt nhất cho tuổi thọ - Ảnh 1.

Squat hay chống đẩy có thể hỗ trợ quá trình lão hóa lành mạnh

Ảnh: AI

Tìm ra bài tập tốt nhất cho tuổi thọ

Kết quả của nghiên cứu đã phát hiện những người hoàn thành tốt 2 bài kiểm tra sức mạnh cơ bắp, có nguy cơ tử vong thấp hơn đáng kể. Cụ thể, người có có lực nắm bàn tay mạnh hơn và thời gian đứng lên từ ghế nhanh hơn có nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn, theo trang tin khoa học Science Alert.

Đáng chú ý, ngay cả những người rất ít vận động nhưng có sức mạnh cơ bắp khỏe hơn nhờ thường xuyên tập luyện sức mạnh cơ bắp, bao gồm tập tạ, squat (ngồi xổm), hít đất… vẫn có tuổi thọ cao hơn đáng kể.

Những phát hiện này cho thấy sức mạnh cơ bắp có thể là tiêu chí rõ ràng và đơn giản để đánh giá khả năng sống thọ, và việc thúc đẩy duy trì sức mạnh cơ bắp có thể đóng vai trò quan trọng trong quá trình lão hóa tối ưu. 

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng sức mạnh cơ bắp đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ tuổi thọ. Việc tập luyện cơ bắp không nhất thiết phải phức tạp, chỉ cần bắt đầu từ những bài tập đơn giản với trọng lượng cơ thể như squat hay chống đẩy, sau đó tích hợp thêm dây kháng lực hoặc tạ nhẹ cũng đủ để hỗ trợ quá trình lão hóa lành mạnh, theo Science Alert.

Tin liên quan

Bao nhiêu cữ cà phê mỗi ngày là 'con số vàng' cho tuổi thọ?

Bao nhiêu cữ cà phê mỗi ngày là 'con số vàng' cho tuổi thọ?

Nhiều người yêu thích cà phê bởi không chỉ giúp tỉnh táo mà còn mang lại vô số lợi ích cho sức khỏe.

Nghiên cứu phát hiện 'giờ vàng' uống cà phê giúp kéo dài tuổi thọ

'Thời điểm vàng' đi bộ sau bữa ăn giúp kiểm soát đường huyết tối ưu

Khám phá thêm chủ đề

tuổi thọ Tập thể dục sức mạnh cơ bắp Tập tạ Chống đẩy squat
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận