Cờ vua thành 'hot trend' mùa hè: Nhiều trung tâm săn đón để trẻ rèn trí não

Trẻ rời màn hình khám phá lớp cờ vua

Bước vào kỳ nghỉ hè, nhiều phụ huynh lại băn khoăn tìm kiếm hoạt động vừa giúp con giải trí, vừa phải triển lâu dài và rời xa màn hình. Trong số nhiều lựa chọn hiện nay, cờ vua được xem là môn học tốt, không chỉ giúp trẻ giải trí mà còn rèn luyện sự tập trung, khả năng tư duy và kỹ năng xử lý tình huống. Đặc biệt, mùa hè này là khoảng thời gian thích hợp để trẻ tiếp cận bộ môn này.

Nắm bắt nhu cầu của phụ huynh, nhiều trung tâm cờ vua tại TP.HCM đang tuyển sinh các lớp dạy cờ vua cho trẻ, do giáo viên giàu kinh nghiệm giảng dạy. Như câu lạc bộ cờ vua I-Chess (đối diện 120/1/10 đường Song hành, P.Tân Hưng Thuận) đang có khóa học cờ từ cơ bản đến nâng cao dành cho trẻ, do kiện tướng Fide Lê Minh Hoàng và các thầy cô khác đứng lớp.

Ông Lê Minh Hoàng, Chủ nhiệm câu lạc bộ cờ vua I-Chess, cho biết: "Câu lạc bộ nhận học viên từ nhập môn đến luyện tập thi đấu chuyên nghiệp. Đối với học viên "nhí" có thể học từ lúc 5 tuổi trở lên. Sau một khóa học cơ bản, các em đã đi quân thành thạo, tùy theo khả năng của mỗi em có thể nhanh hoặc chậm hơn. Mỗi lớp chỉ 8 bạn/1 giáo viên nhằm nâng cao chất lượng và giúp các em tự tin thử sức, sáng tạo chiến thuật riêng, rèn luyện tinh thần thể thao qua các ván đấu sinh động.

Tương tự, hệ thống cờ vua Sài Gòn (trụ sở chính 119 đường Phổ Quang, P.Đức Nhuận, TP.HCM) cũng đang có lớp học cho nhóm trẻ từ 4 tuổi trở lên, với thời gian từ 16-24 buổi, tùy độ tuổi. Vào dịp hè, hệ thống cờ vua Sài Gòn mở lớp dạy từ thứ hai đến chủ nhật tại gần 20 cơ sở trên địa bàn TP.HCM, với nhiều khung giờ cho phụ huynh lựa chọn.

Theo anh Hoàng Nghĩa Tuấn, Trưởng phòng Marketing cờ vua Sài Gòn, trước khi nhập học, học viên đều được tặng một buổi học thử và đánh giá năng lực hoàn toàn miễn phí. Qua tương tác trực tiếp, các huấn luyện viên sẽ nhận diện tính cách, tư duy phản xạ của từng em, từ đó thiết kế một lộ trình học tập cá nhân hóa độc lập, giúp em phát triển đúng lộ trình và sở trường cá nhân. Ngay sau khi hoàn thành các khóa vỡ lòng, trẻ sẽ hết bỡ ngỡ để tự tin bước vào một ván cờ độc lập, trọn vẹn mà không cần sự trợ giúp của người lớn.

Lớp học cờ vua từ vỡ lòng đến thành kiện tướng

Dịp hè này, Trung tâm đào tạo cờ Quốc tế cũng đang mở nhiều lớp học hè dành cho học viên từ cơ bản đến nâng cao tại 6 cơ sở TP.HCM và tỉnh Bình Dương cũ.

Ông Huỳnh Tấn Bảo, Giám đốc trung tâm, cho biết: "Các lớp học được chia theo độ tuổi và trình độ nhằm giúp học viên dễ tiếp cận, bằng phương pháp dạy trực quan, sinh động và phù hợp khả năng của từng em. Đặc biệt trong dịp hè, trung tâm còn tổ chức các giải đấu nội bộ giúp học viên có cơ hội cọ xát thực tế, tăng sự tự tin và học hỏi lẫn nhau. Đây cũng là dịp để phụ huynh theo dõi sự tiến bộ của con sau thời gian tham gia khóa học".

Tương tự, câu lạc bộ Children's Chess cũng đang chiêu sinh các lớp học cờ vua trực tiếp tại địa chỉ số 2C đường số 8, khu phố 14, phường Hiệp Bình, TP.HCM, với thời gian học linh hoạt, từ thứ ba đến chủ nhật. Lộ trình học được phân bổ 2 buổi mỗi tuần, mỗi buổi kéo dài 90 phút (tương đương 8 buổi/1tháng). Ngoài ra, câu lạc bộ có nhận đào tạo theo hình thức dạy online và dạy kèm tại nhà theo nhu cầu của phụ huynh. Đặc biệt, câu lạc bộ còn dạy miễn phí cho các em đam mê và có hoàn cảnh khó khăn muốn thi đấu cờ vua chuyên nghiệp.

Trung tâm cờ vua Gia Định cũng đang có khóa học cờ vua dành cho trẻ từ 6-12 tuổi tại 8 cơ sở trên địa bàn TP.HCM, với cơ sở vật chất hiện đại và do đội ngũ huấn luyện viên, giáo viên giàu kinh nghiệm, từng đạt nhiều thành tích cao thi đấu chuyên nghiệp trực tiếp giảng dạy.

Bà Phạm Linh Nhâm, Giám đốc Trung tâm cờ vua Gia Định cho biết: "Với phương pháp dạy học sinh động, phù hợp với từng độ tuổi và trình độ của học viên, trung tâm luôn tạo ra môi trường học tập vui vẻ, kích thích sự sáng tạo và khơi dậy đam mê cờ vua trong từng học viên. Bên cạnh kỹ năng chuyên môn, các thầy cô còn chú trọng rèn luyện tính cách, kỹ năng mềm cho các em như sự tự tin, tinh thần đồng đội và ý chí quyết tâm".

Hiện tại Trung tâm cờ vua Cựu Chiến Binh - Chess Fighters cũng đang có các lớp cờ vua từ nền tảng đến nâng cao, với thời gian học 16-24 buổi tại 4 cơ sở ở TP.HCM và 1 cơ sở ở tỉnh Tây Ninh. Anh Lê Văn Tiến Đạt, Quản lý nhân sự của trung tâm này, cho biết: "Trong mỗi khóa học, các em sẽ được học cách di chuyển quân cờ, luật chơi, các đòn chiến thuật cơ bản, cách tấn công – phòng thủ và vận dụng để tạo nên một ván cờ hoàn chỉnh. Mỗi buổi học kéo dài khoảng 90 phút. Sau một khóa học, các em đã có thể tự chơi một ván cờ cơ bản nhưng cần thêm thời gian luyện tập để nâng cao kỹ năng".



