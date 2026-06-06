Chuyển động 12h: Hào quang kỳ ảo quanh tượng Phật núi Bà Đen | 4 con rắn trong máy điều hòa

Bản tin Chuyển động 12h ngày 6.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Hào quang kỳ ảo bao quanh tượng Phật núi Bà Đen là hiện tượng gì?

Mới đây, hình ảnh một vầng hào quang kỳ ảo, nhiều màu sắc như cầu vồng bao quanh lấy tượng Phật trên đỉnh núi Bà Đen khiến nhiều người tò mò, thích thú chia sẻ. Khoa học lý giải thế nào về hiện tượng này?

Hào quang kỳ ảo bao quanh tượng Phật núi Bà Đen là hiện tượng gì?

Chuyến đi sửa điện lạnh kinh hoàng: 4 con rắn trong máy điều hòa phòng ngủ

Kiểm tra một máy điều hòa phát ra tiếng động lạ, thợ điện lạnh ở Quảng Ngãi bất ngờ phát hiện 4 con rắn dài khoảng 60 - 70 cm trú ngụ trong dàn lạnh. Đoạn clip ghi lại sự việc khiến nhiều người rùng mình.

Chuyến đi sửa điện lạnh kinh hoàng 4 con rắn trong máy điều hòa phòng ngủ

Giá vàng ngày 6.6.2026: Lao dốc, người mua lỗ nặng 10 triệu đồng sau một ngày

Giá vàng tiếp tục lao dốc cả trên thế giới lẫn trong nước khiến người mua lỗ nặng chỉ sau một ngày.

Giá vàng ngày 6.6.2026: Lao dốc, người mua lỗ nặng 10 triệu đồng sau một ngày

Tất cả sẽ có trong bản tin Chuyển động 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 7.6.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.