Hào quang kỳ ảo bao quanh tượng Phật núi Bà Đen, hiện tượng gì?

"Là một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Ninh, tôi luôn dành một tình yêu đặc biệt cho núi Bà Đen. Cũng vì thế, tôi có một sở thích khá riêng là săn mây. Suốt 4 năm rong ruổi với những lần thức dậy từ tờ mờ sáng, chờ đợi trong gió lạnh và hy vọng chụp được ảnh đẹp giữa biển mây vô tận, hôm nay là lần thứ hai tôi may mắn bắt gặp khoảnh khắc đặc biệt ấy. Mây tỏa hào quang ngay phía sau tượng Bà Tây Bổ Đà Sơn", anh Hải Triều kể