Hào quang kỳ ảo bao quanh tượng Phật núi Bà Đen, hiện tượng gì?

Hình ảnh hào quang bao quanh tượng Phật trên đỉnh
núi Bà Đen được anh Nguyễn Hải Triều (26 tuổi) hiện đang sống và làm việc ở Tây Ninh chia sẻ mới đây đã gây sốt mạng xã hội.
Chia sẻ với
Thanh Niên, anh Hải Triều cho biết khoảnh khắc huyền ảo này được anh chụp lại đầu tháng 6, khi đang săn mây trên đỉnh núi Bà Đen vào lúc sáng sớm
"Là một người con sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Ninh, tôi luôn dành một tình yêu đặc biệt cho núi Bà Đen. Cũng vì thế, tôi có một sở thích khá riêng là săn mây. Suốt 4 năm rong ruổi với những lần thức dậy từ tờ mờ sáng, chờ đợi trong gió lạnh và hy vọng chụp được ảnh đẹp giữa biển mây vô tận, hôm nay là lần thứ hai tôi may mắn bắt gặp khoảnh khắc đặc biệt ấy. Mây tỏa hào quang ngay phía sau tượng Bà Tây Bổ Đà Sơn", anh Hải Triều kể
Năm ngoái, khi lần đầu thấy hiện tượng này, chàng trai ngỡ mình đang thấy phép màu. Vì tò mò, anh đã tìm hiểu thêm về hiện tượng này cũng như nhiều lần lên đỉnh núi chụp ảnh, hy vọng có thể bắt gặp lại lần thứ hai
Quan sát hình ảnh được mạng xã hội chia sẻ, đại diện một CLB thiên văn tại TP.HCM cho biết vòng hào quang bao quanh tượng Phật chính là glory, hoàn toàn có thể lý giải một cách khoa học. Hiện tượng này hình thành do ánh sáng bị nhiễu xạ, phản xạ ngược và giao thoa khi đi qua các giọt nước cực nhỏ. Ánh sáng quay trở lại gần đúng hướng nguồn sáng, tạo nên những vòng tròn màu đồng tâm
Tượng Phật Bà Tây Bổ Đà Sơn cao 72 m, đúc từ 170 tấn đồng được xác lập kỷ lục "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất châu Á tọa lạc trên đỉnh núi" và "Tượng Phật Bà bằng đồng cao nhất Việt Nam tọa lạc trên đỉnh núi"
Núi Bà Đen, còn được gọi là "nóc nhà Nam bộ", là địa điểm check-in lý tưởng cho những ai yêu thích mạo hiểm và khung cảnh thiên nhiên hùng vĩ. Với độ cao hơn 986 m, từ đỉnh núi, bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Tây Ninh
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