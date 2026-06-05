Thợ điện lạnh ở Quảng Ngãi phát hiện 4 con rắn trong máy điều hòa

Ngày 5.6, anh Ngô Quyền (32 tuổi, ở phường Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) đăng tải lên mạng xã hội đoạn clip ghi lại cảnh 4 con rắn trú ngụ bên trong dàn lạnh máy điều hòa, thu hút sự quan tâm của nhiều người.

Anh Ngô Quyền gắp rắn từ trong máy lạnh ra ngoài ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Đoạn clip sau khi được đăng tải đã thu hút nhiều lượt xem và bình luận trên mạng xã hội. Nhiều người bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí "nổi da gà" khi chứng kiến cảnh những con rắn nằm trong dàn lạnh của máy điều hòa được lắp ngay trong phòng ngủ.

Theo anh Quyền, sự việc xảy ra vào ngày 4.6 khi anh đến nhà một người dân ở xã Mộ Đức (Quảng Ngãi) để kiểm tra máy điều hòa có dấu hiệu hoạt động bất thường.

Chiếc máy được lắp đặt khá cao trong phòng ngủ, gần cửa sổ. Trong quá trình vận hành thử để kiểm tra, anh nghe thấy nhiều tiếng động lạ phát ra từ dàn lạnh nên quyết định tháo lớp vỏ bên ngoài để kiểm tra.

"Tôi giật mình khi phát hiện phần đuôi của một con rắn lòi ra ngoài, còn phần đầu nằm sâu bên trong dàn lạnh. Đây cũng là nguyên nhân khiến máy phát ra những tiếng động bất thường", anh Quyền kể.

Do con rắn bám chặt bên trong thiết bị, anh phải dùng kìm để kéo ra ngoài. Tuy nhiên, điều khiến anh bất ngờ hơn là bên trong máy điều hòa không chỉ có một mà có đến 4 con rắn.

Những con rắn nằm trong máy lạnh được gắp ra ngoài ẢNH: N.Q

Theo anh Quyền, các con rắn đều dài khoảng 60 - 70 cm, quấn chặt quanh các chi tiết bên trong dàn lạnh nên việc đưa ra ngoài gặp nhiều khó khăn.

Sau khi kiểm tra, anh xác định đây là rắn cườm, loài rắn không có nọc độc. Một số đồng nghiệp trong nghề điện lạnh cũng cho biết từng gặp trường hợp tương tự khi bảo dưỡng máy điều hòa.

"Rắn cườm leo tường rất giỏi, thường bò vào nhà để săn thằn lằn. Chủ nhà sử dụng giấy dán tường nên có thể tạo điều kiện cho chúng dễ dàng leo lên khu vực máy điều hòa để trú ẩn hoặc tránh nóng", anh Quyền nhận định.

Theo anh Quyền, trong quá trình sửa chữa, bảo dưỡng máy điều hòa, anh thường gặp chuột hoặc côn trùng làm tổ bên trong thiết bị. Tuy nhiên, việc phát hiện cùng lúc 4 con rắn trong một dàn lạnh là trường hợp hiếm gặp.

"Tôi từng gặp chuột trong máy điều hòa khá nhiều nhưng đây là lần đầu tiên phát hiện cả ổ rắn bên trong nên cũng rất bất ngờ", anh Quyền nói.