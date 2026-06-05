Chuyển động 12h ngày 5.6.2026 có những nội dung chính sau:

Hôm nay nắng nóng hạ nhiệt, áp thấp nhiệt đới ra khỏi Biển Đông

Dự báo hôm nay (5.6) nắng nóng hạ nhiệt, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 - 38 độ C, có nơi trên 38 độ C; độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 50 - 55%. Khu vực đồng bằng và trung du Bắc bộ có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35 độ C.

Chuyển động 12h: Nắng nóng hạ nhiệt | Ông Zelensky viết thư cho ông Putin

Nguyên nhân do đêm qua và rạng sáng nay khu vực Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa lớn giải nhiệt. Đáng chú ý, nhiều nơi có lượng mưa rất lớn như trạm: Tân Thịnh (Lào Cai) 93,2 mm, Năng Yên (Phú Thọ) 97,4 mm, Trung Hội (Thái Nguyên) 126,6 mm, Đông Triều (Quảng Ninh) 104,6 mm, Kim Anh (Hà Nội) 90,2 mm…

Dự báo sáng và đêm 5.6, khu vực vùng núi Bắc bộ có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100 mm trong 3 giờ.

Chiều và tối nay, khu vực Tây nguyên và Nam bộ có thể có mưa rào và giông rải rác với lượng mưa 10 - 30 mm, cục bộ có nơi mưa to trên 60 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Chành xe lấn chiếm khu dân cư: Công viên thành kho, đường thành bãi đỗ xe

Một công viên công cộng bị biến thành nơi tập kết hàng hóa, xe tải ra vào bất kể ngày đêm, tiếng ồn kéo dài từ rạng sáng đến tối muộn. Tình trạng hoạt động của một chành xe tại phường An Lạc, TP.HCM đang khiến nhiều hộ dân bức xúc, liên tục phản ánh vì cho rằng cuộc sống và không gian sinh hoạt chung của khu dân cư bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Chành xe lấn chiếm khu dân cư: Công viên thành kho, đường thành bãi đỗ xe

Ông Zelensky gửi thư công khai kêu gọi ông Putin đàm phán trực tiếp

Hãng AP ngày 5.6 dẫn lời Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky kêu gọi đàm phán trực tiếp, trong một bức thư công khai gửi đến Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Bức thư là thông điệp công khai đầu tiên mà ông Zelensky viết trực tiếp cho ông Putin kể từ khi xung đột nổ ra vào năm 2022.

Ông Zelensky gửi thư ngỏ kêu gọi ông Putin gặp mặt đàm phán

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