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Chuyển động 12h: Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới | Giả nữ sinh 4 năm, lừa hơn 1,5 tỉ đồng
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới | Giả nữ sinh 4 năm, lừa hơn 1,5 tỉ đồng

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
04/06/2026 12:00 GMT+7

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 4.6.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 4.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 4.6: Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới | Giả nữ sinh 4 năm, lừa hơn 1,5 tỉ đồng

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, Bắc và Nam bộ mưa lớn

Nắng nóng chưa kịp hạ nhiệt ở nhiều nơi thì Biển Đông lại xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới. Dự báo trong những ngày tới, Bắc bộ và Nam bộ sẽ có mưa lớn, trong khi trên biển gió mạnh và sóng cao tiếp tục gia tăng.

Áp thấp nhiệt đới hình thành trên Biển Đông, Bắc và Nam bộ mưa lớn

Tự ý phá bờ kè suối Phạm Hồng Thái Đà Lạt, chủ đầu tư phải hoàn trả hiện trạng

Một đoạn bờ kè suối giữa trung tâm Đà Lạt bất ngờ bị phá dỡ để phục vụ việc xây dựng công trình riêng. Điều đáng nói, toàn bộ phần mở rộng này được xác định không có giấy phép và đã tác động đến tài sản nhà nước ngay trước mùa mưa.

Vậy chủ đầu tư đã tự ý phá dỡ những hạng mục nào, và vì sao cơ quan chức năng yêu cầu khẩn trương khôi phục nguyên trạng?

Tự ý phá bờ kè suối Phạm Hồng Thái Đà Lạt, chủ đầu tư phải hoàn trả hiện trạng

"Nhà đồng chí" giữa vùng cao su Tân Biên: Từ mái nhà dột nát đến tổ ấm trong mơ

Giữa vùng cao su Tân Biên tại Tây Ninh, có một niềm vui tưởng chừng rất đỗi bình thường nhưng lại là giấc mơ của biết bao người lao động nghèo: được sống trong một căn nhà vững chãi, không còn thấp thỏm lo mái dột hay tường sập mỗi khi mưa gió.

Từ mô hình đầy ý nghĩa mang tên “Nhà đồng chí”, nhiều gia đình công nhân khó khăn đã có thêm điểm tựa để an tâm làm việc, chăm lo cho con cái và vun đắp tương lai.

'Nhà đồng chí' giữa vùng cao su Tân Biên: Từ mái nhà dột nát đến tổ ấm trong mơ

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Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 1.6.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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