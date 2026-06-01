Chuyển động 12h: Từ hôm nay, chỉ bán xăng E10 và E5 | Nắng nóng trở lại, có nơi đã 38 độ C

Bản tin Chuyển động 12h ngày 1.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Từ hôm nay, dừng lưu hành xăng RON95, RON97, chỉ bán phổ biến xăng E10

Từ hôm nay (1.6), một thay đổi lớn chính thức có hiệu lực với hàng triệu người sử dụng xe máy và ô tô trên cả nước. Các loại xăng truyền thống như RON95 hay RON97 sẽ dừng lưu hành, thay vào đó là xăng sinh học E10 được bán phổ biến trên thị trường.

Việc chuyển đổi này được kỳ vọng góp phần giảm phát thải và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, không ít người vẫn băn khoăn liệu xe đang sử dụng có phù hợp với loại nhiên liệu mới hay không.

Nắng nóng trở lại trên 17 tỉnh thành, có nơi đã 38 độ C

Sau những ngày mưa lớn liên tiếp ở nhiều khu vực, thời tiết đang có sự chuyển biến khá rõ. Từ hôm nay, nắng nóng quay trở lại trên diện rộng tại nhiều tỉnh thành miền Bắc và miền Trung, với nhiệt độ có nơi lên tới 38 độ C.

Đáng chú ý, cơ quan khí tượng dự báo đợt nắng nóng này còn có xu hướng mở rộng và gia tăng cường độ trong những ngày tới. Trong khi đó, khu vực Tây nguyên và Nam bộ vẫn xuất hiện mưa giông cục bộ.

