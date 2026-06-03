Chuyển động 12h: Cứu người giữa phố bằng bình cứu hỏa | Kinh hoàng lốc xoáy khổng lồ ở Lâm Đồng

Bản tin Chuyển động 12h ngày 3.6.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 3.6: Cứu người giữa phố bằng bình cứu hỏa | Kinh hoàng lốc xoáy khổng lồ ở Lâm Đồng

Cảnh tượng khó tin dưới gầm cầu ở TP.HCM: Người ngủ, người trú mưa sát làn xe chạy

Những ngày gần đây, TP.HCM cũng như Nam bộ liên tiếp đón những cơn mưa từ chiều đến tối. Mưa lớn bất ngờ giữa giờ tan tầm, nhiều người chọn trú dưới gầm cầu để tránh ướt. Nhưng điều khiến không ít người giật mình là có người thậm chí trải bạt ngủ ngay sát làn xe đang lưu thông.

Dưới gầm cầu Hoàng Hoa Thám, một cảnh tượng tưởng chừng khó tin đang diễn ra mỗi khi trời đổ mưa. Sự tiện lợi chỉ kéo dài vài phút, nhưng nguy cơ tai nạn thì luôn hiện hữu. Câu chuyện này đang khiến nhiều người dân không khỏi lo lắng.

Cảnh tượng khó tin dưới gầm cầu ở TP.HCM Người ngủ, người trú mưa sát làn xe chạy

Nam bộ mưa lớn kéo dài, miền Trung tiếp tục nắng nóng vượt 40 độ C

Trong khi nhiều tỉnh thành Nam bộ đang bước vào những ngày mưa lớn kéo dài, có nơi mưa rất to kèm dông lốc và gió giật mạnh, thì ở phía bên kia đất nước, miền Trung lại tiếp tục oằn mình trong đợt nắng nóng gay gắt, nhiều nơi được dự báo vượt ngưỡng 40 độ C.

Diễn biến thời tiết trái ngược giữa hai miền đang đặt ra nhiều cảnh báo về nguy cơ ngập úng, dông lốc ở phía Nam và nắng nóng cực đoan tại miền Trung. Cụ thể tình hình thời tiết những ngày tới ra sao?