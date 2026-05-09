Quả cầu vàng 2027 'mở cửa' cho các tác phẩm sử dụng AI

Nguyễn Quang Hải
09/05/2026 16:37 GMT+7

Giải thưởng Quả cầu vàng lần thứ 84, dự kiến diễn ra vào tháng 1.2027, đang trở thành tâm điểm tranh luận sau khi ban tổ chức công bố bộ quy định mới liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong các tác phẩm tham dự, Deadline đưa tin.

Ngày 8.5, ban tổ chức Quả cầu vàng cho biết việc sử dụng AI hoặc AI tạo sinh (GenAI) sẽ "không tự động khiến tác phẩm bị loại khỏi danh sách đề cử, miễn là định hướng sáng tạo, tư duy nghệ thuật và quyền tác giả của con người vẫn là yếu tố chính trong suốt quá trình sản xuất".

Quả cầu vàng 2027 trở thành tâm điểm tranh cãi với quy định mới liên quan đến AI

Quả cầu vàng thay đổi 'luật chơi' giữa thời đại AI

Theo bộ quy tắc mới, các tác phẩm gửi tham dự sẽ được đánh giá dựa trên mức độ mà "định hướng sáng tạo, quyết định nghệ thuật và quá trình thực hiện bắt nguồn từ các cá nhân được ghi nhận công lao". Ban tổ chức nhấn mạnh AI chỉ được phép đóng vai trò hỗ trợ, không thể thay thế những đóng góp sáng tạo cốt lõi của con người.

Ngoài ra, tất cả đơn đăng ký tham dự đều phải công khai việc sử dụng AI tạo sinh trong quá trình sản xuất tác phẩm hoàn chỉnh, bao gồm cả trường hợp AI được dùng để chỉnh sửa hình ảnh hoặc giọng nói của diễn viên.

Đối với các hạng mục diễn xuất, chỉ những màn thể hiện do diễn viên thật đảm nhận mới đủ điều kiện được xét giải, thay vì các phần trình diễn được tạo ra hoàn toàn bởi AI.

Quy định mới nêu rõ: "Việc sử dụng trí tuệ nhân tạo trong quá trình thực hiện một vai diễn sẽ không tự động khiến tác phẩm mất quyền tham dự, miễn là công nghệ này chỉ đóng vai trò hỗ trợ hoặc nâng cao phần trình diễn vốn mang bản chất con người và vẫn nằm dưới sự kiểm soát sáng tạo của diễn viên được ghi nhận công lao".

Ban tổ chức đồng thời nhấn mạnh các tác phẩm sẽ không đủ điều kiện nếu sử dụng trái phép hình ảnh kỹ thuật số, công nghệ sao chép giọng nói hoặc dữ liệu sinh trắc học của diễn viên, bất kể người đó có được ghi tên trong phần giới thiệu hay không.

Nữ diễn viên Nikki Glaser tiếp tục được lựa chọn làm MC cho lễ trao giải Quả cầu vàng 2027

Với các hạng mục ngoài diễn xuất, tác phẩm vẫn đủ điều kiện tranh giải nếu "những đóng góp sáng tạo cốt lõi trong lĩnh vực chuyên môn liên quan, bao gồm đạo diễn, biên kịch, sáng tác nhạc hay hoạt hình, chủ yếu đến từ con người". AI trong trường hợp này chỉ được xem là công cụ hỗ trợ thay vì thay thế vai trò sáng tạo của con người.

Thông báo về quy định mới được đưa ra không lâu sau khi Quả cầu vàng xác nhận nữ diễn viên hài Nikki Glaser sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò MC trong năm thứ ba liên tiếp của lễ trao giải danh giá này.

Động thái của ban tổ chức Quả cầu vàng diễn ra ba năm sau khi AI trở thành vấn đề gây tranh cãi lớn trong các cuộc đình công của Hiệp hội Biên kịch Mỹ (WGA) và Nghiệp đoàn Diễn viên Màn ảnh - Liên đoàn Nghệ sĩ Truyền hình và Phát thanh Mỹ (SAG-AFTRA). Khi đó, nhiều nghệ sĩ Hollywood bày tỏ lo ngại AI có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi, quyền tác giả và cơ hội việc làm của người lao động trong ngành công nghiệp giải trí.

Lượng người xem Quả cầu vàng 2026 giảm sâu dù quy tụ loạt sao hạng A

Dù sở hữu nhiều khoảnh khắc đáng nhớ và có sự góp mặt của hàng loạt ngôi sao hàng đầu, nhưng chừng đó vẫn không đủ để cứu vãn lượng người xem tiếp tục giảm sâu tại lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 83.

