Bản tin Chuyển động 12h ngày 25.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Chiếc tàu ‘vạm vỡ’ bị thương ở Dung Quất | Nguy cơ tái bùng nổ chiến sự Mỹ - Iran

Đội K72 đã quy tập được bao nhiêu hài cốt liệt sĩ ở Campuchia?

Theo Đội K72, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đồng Nai khoảng 17 giờ ngày 23.10, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại ấp Pro-ma, xã Kompuong Đom Rây, huyện Chhlong, tỉnh Kratie, Vương quốc Campuchia, đơn vị đã phát hiện dấu vết về hài cốt liệt sĩ.

Đội K72 đã quy tập được bao nhiêu hài cốt liệt sĩ ở Campuchia?

Không ai tham gia đấu giá, bất động sản của Trương Mỹ Lan tiếp tục “bất động”

Sáng 23.10.2026, theo kế hoạch, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM, Thi hành án dân sự TP.HCM lần lượt tổ chức các phiên đấu giá đối với 4 bất động sản của bà Trương Mỹ Lan (70 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vạn Thịnh Phát).

Không ai tham gia đấu giá, bất động sản của Trương Mỹ Lan tiếp tục 'bất động'

Gần 500 trẻ em mồ côi được tặng thẻ điều trị và chăm sóc y tế miễn phí trị giá 1,5 tỉ đồng

Sáng 24.10.2026, tại tòa soạn Báo Thanh Niên, 39 trẻ mồ côi được khám răng, cột sống và bàn chân bẹt miễn phí. Đồng hành cùng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, phòng khám Maple Healthcare và Nha khoa Westcoast tài trợ thẻ điều trị tổng trị giá 1,5 tỉ đồng cho gần 500 em, giúp gia đình giảm bớt chi phí chăm sóc sức khỏe.