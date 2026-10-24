Bản tin Chuyển động 12h ngày 24.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Bộ Y tế lên tiếng về đề xuất hiến mô, tạng | Bắt được một phạm nhân trốn Trại giam A2

Bắt được 1 trong số 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 sau 3 ngày lẩn trốn

Sáng nay 24.10, Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh - Khánh Vĩnh, thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Khánh Hòa, cho biết đã bắt giữ Lê Văn Cường (32 tuổi, ở tỉnh Phú Thọ), một trong 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 (thuộc Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa).

Bắt được 1 trong số 4 phạm nhân trốn Trại giam A2 sau 3 ngày lẩn trốn

Chi tiết thu nhập tiền tỉ của dàn bình luận viên Xôi Lạc TV

Những bình luận viên bóng đá quen mặt trên Xôi Lạc TV như Captain, Người Sói hay Mèo Ú thực sự kiếm được bao nhiêu từ các buổi phát sóng? Theo cáo trạng, có người bị cáo buộc hưởng lợi hàng tỉ đồng, trong đường dây phát lậu thể thao bị xác định thu lợi bất chính hơn 133 tỉ đồng.

Vụ án Xôi Lạc TV: Chi tiết thu nhập tiền tỉ của dàn bình luận viên 'Captain', 'Người Sói', 'Mèo Ú'

Bộ Y tế làm rõ đề xuất cho phép người dưới 18 tuổi hiến mô, tạng

Liên quan đến những băn khoăn của dư luận về việc lấy ý kiến của trẻ dưới 18 tuổi khi đăng ký hiến mô, bộ phận cơ thể người, Bộ Y tế cho rằng, dự thảo Luật Hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác (sửa đổi) không khuyến khích hiến tặng ở trẻ em mà nhằm thiết lập khung pháp lý chặt chẽ, bảo đảm an toàn và quyền lợi của trẻ, tạo cơ sở xem xét các trường hợp hiến tặng phù hợp mà Luật hiện hành chưa quy định.