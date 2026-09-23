Bản tin Chuyển động 12h ngày 23.9.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Khổ sở vì ngập sau mưa lớn ở TP.HCM | Qua ngã tư Bảy Hiền lưu ý điều này

Khổ sở vì ngập sau mưa lớn ở TP.HCM

Mưa lớn chiều 22.9 khiến nhiều tuyến đường ở phường Hiệp Bình, TP.HCM ngập sâu. Đúng giờ tan tầm, nước từ các tuyến đường và khu vực lân cận đổ dồn xuống, chảy xiết khiến nhiều người không dám chạy xe qua, giao thông ùn ứ cục bộ.

Mưa lớn ở TP.HCM, nước cuồn cuộn khiến người dân 'mắc kẹt' giữa giờ tan tầm

Qua ngã tư Bảy Hiền lưu ý điều này

Những ngày qua, người dân đi trên đường Cách Mạng Tháng 8 qua khu vực ngã tư Bảy Hiền bắt đầu nhìn thấy bảng thông báo về phương án tổ chức giao thông mới dự kiến áp dụng từ cuối tháng 9.

Qua ngã tư Bảy Hiền cần lưu ý: Từ đường Trường Chinh cũng không được đi thẳng

Jack nói sẽ mở sổ tiết kiệm cho con gái, được tòa khuyên về nghĩa vụ làm cha

Tại phiên tòa sáng 22.9, Jack chia sẻ dự định lập sổ tiết kiệm cho con gái và được chủ tọa thẳng thắn nhắc nhở về trách nhiệm của một người cha. Hơn hết, Hội đồng xét xử cũng gửi lời khuyên đến cả Jack và Thiên An: khép lại những ồn ào của quá khứ để cùng hướng tới tương lai tốt đẹp cho đứa trẻ.

Jack nói sẽ mở sổ tiết kiệm cho con gái, được tòa khuyên về nghĩa vụ làm cha

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