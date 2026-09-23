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    Chuyển động 12h: Khổ sở vì ngập sau mưa lớn ở TP.HCM | Qua ngã tư Bảy Hiền lưu ý điều này
    VideoThời sự

    Chuyển động 12h: Khổ sở vì ngập sau mưa lớn ở TP.HCM | Qua ngã tư Bảy Hiền lưu ý điều này

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số

    Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 23.9.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 23.9.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h: Khổ sở vì ngập sau mưa lớn ở TP.HCM | Qua ngã tư Bảy Hiền lưu ý điều này

    Khổ sở vì ngập sau mưa lớn ở TP.HCM

    Mưa lớn chiều 22.9 khiến nhiều tuyến đường ở phường Hiệp Bình, TP.HCM ngập sâu. Đúng giờ tan tầm, nước từ các tuyến đường và khu vực lân cận đổ dồn xuống, chảy xiết khiến nhiều người không dám chạy xe qua, giao thông ùn ứ cục bộ.

    Mưa lớn ở TP.HCM, nước cuồn cuộn khiến người dân 'mắc kẹt' giữa giờ tan tầm

    Qua ngã tư Bảy Hiền lưu ý điều này

    Những ngày qua, người dân đi trên đường Cách Mạng Tháng 8 qua khu vực ngã tư Bảy Hiền bắt đầu nhìn thấy bảng thông báo về phương án tổ chức giao thông mới dự kiến áp dụng từ cuối tháng 9.

    Qua ngã tư Bảy Hiền cần lưu ý: Từ đường Trường Chinh cũng không được đi thẳng

    Jack nói sẽ mở sổ tiết kiệm cho con gái, được tòa khuyên về nghĩa vụ làm cha

    Tại phiên tòa sáng 22.9, Jack chia sẻ dự định lập sổ tiết kiệm cho con gái và được chủ tọa thẳng thắn nhắc nhở về trách nhiệm của một người cha. Hơn hết, Hội đồng xét xử cũng gửi lời khuyên đến cả Jack và Thiên An: khép lại những ồn ào của quá khứ để cùng hướng tới tương lai tốt đẹp cho đứa trẻ.

    Jack nói sẽ mở sổ tiết kiệm cho con gái, được tòa khuyên về nghĩa vụ làm cha

    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 24.9.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vnvà kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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