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    Chuyển động 12h: Diễn biến phiên tòa của Jack và Thiên An | Lý do nhiều hẻm ở Thảo Điền ngập gần cả ngày
    VideoThời sự

    Chuyển động 12h: Diễn biến phiên tòa của Jack và Thiên An | Lý do nhiều hẻm ở Thảo Điền ngập gần cả ngày

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 22.9.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 22.9.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h: Diễn biến phiên tòa của Jack và Thiên An | Lý do nhiều hẻm ở Thảo Điền ngập gần cả ngày

    Nhiều hẻm ở Thảo Điền ngập từ tối đến chiều hôm sau, nguyên nhân do đâu?

    Mưa đã tạnh từ tối, nhưng đến chiều hôm sau, nhiều con hẻm ở Thảo Điền vẫn ngập sâu, nước tràn vào nhà dân. Vì sao khu vực này lại thoát nước chậm như vậy, và thành phố đang làm gì để giải quyết tình trạng này?

    Nhiều hẻm ở Thảo Điền ngập từ tối đến chiều hôm sau, nguyên nhân do đâu?

    Vụ "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa vào làn ô tô: Công an vào cuộc

    Hình ảnh “thầy trò Đường Tăng” cưỡi ngựa đi vào làn ô tô ở TP.HCM từng khiến mạng xã hội xôn xao, nay đã có thêm thông tin mới.

    Công an đã mời những người liên quan lên làm việc và xác định đây là hoạt động đưa linh cữu theo tâm nguyện của người đã khuất, nhưng việc di chuyển trong làn xe cơ giới vẫn tiềm ẩn nguy hiểm và có dấu hiệu vi phạm giao thông. Cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ để xử lý vụ việc.

    Vụ 'thầy trò Đường Tăng' cưỡi ngựa vào làn ô tô: Công an vào cuộc

    Quán bánh không biển hiệu ở Huế, cụ bà 81 tuổi phải treo bảng “hết bánh” để giảm người vào

    Một quán bánh không biển hiệu ở Huế lại đông khách đến mức cụ bà 81 tuổi phải treo bảng “hết bánh” để bớt người vào. Hơn 50 năm giữ nghề làm bánh gia truyền, nay quán O Lé được nhiều du khách tìm đến nhờ những video chia sẻ trên mạng xã hội. Điều gì khiến một quán nhỏ trong căn nhà vườn này được nhiều người tìm đến như vậy?

    Quán bánh không biển hiệu ở Huế, cụ bà 81 tuổi phải treo bảng “hết bánh” để giảm người vào

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    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 21.9.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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    chuyển động 12h Bản tin thời sự Jack Thiên An ngập ở Thảo điền thầy trò Đường Tăng

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