Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chuyển động 12h: Nhiều quán ‘nói không’ với app giao đồ ăn | Nắng nóng tiếp tục quay trở lại
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Nhiều quán ‘nói không’ với app giao đồ ăn | Nắng nóng tiếp tục quay trở lại

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
24/05/2026 12:00 GMT+7

Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 24.5.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 24.5.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ chủ vườn chim Hai Chìa kêu cứu: Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo khẩn

Những hình ảnh đau lòng về đàn chim hoang dã liên tục bị săn bắn tại vườn chim Hai Chìa ở tỉnh Vĩnh Long đã khiến nhiều người xót xa. Sau phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng "lão nông 80 tuổi bất lực nhìn chim quý bị săn trộm", chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã có động thái chỉ đạo khẩn nhằm tăng cường bảo vệ khu vườn chim đặc biệt này.

Vụ chủ vườn chim Hai Chìa ‘kêu cứu’: Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo "khẩn"

Cú sốc 'tự áp mã giảm giá': Vì sao nhiều hàng quán từ chối bán trên app?

Trong bối cảnh các ứng dụng giao đồ ăn phát triển mạnh và trở thành thói quen tiêu dùng phổ biến, nhiều hàng quán tại TP.HCM lại chọn cách nói không với nền tảng giao hàng công nghệ. Không chỉ vì áp lực chi phí, nhiều chủ quán cho rằng bán trực tiếp vẫn là cách tốt nhất để giữ chất lượng món ăn, bảo vệ lợi nhuận và duy trì nhịp buôn bán phù hợp với khả năng của mình.

Cú sốc ‘tự áp mã giảm giá’: Vì sao nhiều hàng quán từ chối bán trên app?

TP.HCM nắng nóng quay lại, kéo dài khoảng 4 ngày

Nắng nóng tiếp tục bao trùm TP.HCM và nhiều khu vực trên cả nước trong những ngày cuối tháng 5. Tại TP.HCM, nhiệt độ có nơi vượt 36 độ C, trong khi nhiều tỉnh miền Trung ghi nhận mức nhiệt trên 39, thậm chí có nơi trên 40 độ C. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn mưa giông chiều tối.

TP.HCM nắng nóng quay lại, kéo dài khoảng 4 ngày

Tất cả sẽ có trong bản tin Chuyển động 12h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 25.5.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Tin liên quan

Chuyển động 12h: Giải mã nguồn gốc trứng gà 1.000 đồng/quả | Mỹ thay đổi quy trình cấp thẻ xanh

Chuyển động 12h: Giải mã nguồn gốc trứng gà 1.000 đồng/quả | Mỹ thay đổi quy trình cấp thẻ xanh

Bản tin Chuyển động 12h cập nhật tin tức thời sự trong nước và quốc tế, công chiếu vào lúc 12 giờ hằng ngày trên Thanh Niên Online và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

Khám phá thêm chủ đề

chuyển động 12h Xem nhanh 12h Bản tin Chuyển động 12h bản tin trưa Thời Sự Tổng Hợp tin nóng hôm nay app giao đồ ăn nắng nóng thời tiết TP.HCM bãi rác khổng lồ Nga - Ukraine Sơn Tùng M-TP Donald Trump
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận