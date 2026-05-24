Chuyển động 12h: Nhiều quán ‘nói không’ với app giao đồ ăn | Nắng nóng tiếp tục quay trở lại

Bản tin Chuyển động 12h ngày 24.5.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ chủ vườn chim Hai Chìa kêu cứu: Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo khẩn

Những hình ảnh đau lòng về đàn chim hoang dã liên tục bị săn bắn tại vườn chim Hai Chìa ở tỉnh Vĩnh Long đã khiến nhiều người xót xa. Sau phản ánh của Báo Thanh Niên về tình trạng "lão nông 80 tuổi bất lực nhìn chim quý bị săn trộm", chính quyền tỉnh Vĩnh Long đã có động thái chỉ đạo khẩn nhằm tăng cường bảo vệ khu vườn chim đặc biệt này.

Cú sốc 'tự áp mã giảm giá': Vì sao nhiều hàng quán từ chối bán trên app?

Trong bối cảnh các ứng dụng giao đồ ăn phát triển mạnh và trở thành thói quen tiêu dùng phổ biến, nhiều hàng quán tại TP.HCM lại chọn cách nói không với nền tảng giao hàng công nghệ. Không chỉ vì áp lực chi phí, nhiều chủ quán cho rằng bán trực tiếp vẫn là cách tốt nhất để giữ chất lượng món ăn, bảo vệ lợi nhuận và duy trì nhịp buôn bán phù hợp với khả năng của mình.

TP.HCM nắng nóng quay lại, kéo dài khoảng 4 ngày

Nắng nóng tiếp tục bao trùm TP.HCM và nhiều khu vực trên cả nước trong những ngày cuối tháng 5. Tại TP.HCM, nhiệt độ có nơi vượt 36 độ C, trong khi nhiều tỉnh miền Trung ghi nhận mức nhiệt trên 39, thậm chí có nơi trên 40 độ C. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh trong các cơn mưa giông chiều tối.

