Tai nạn xe máy trên đường Sông Xoài ở TP.HCM, 3 thanh niên thương vong

Ngày 24.5, Cơ quan chức năng TP.HCM phối hợp Công an phường Tân Thành đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng làm 3 người thương vong.

2 xe máy tại hiện trường vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng ẢNH: CTV

Vụ tai nạn xảy ra lúc khuya 23.5 trên đường Sông Xoài - Cù Bị, thuộc xã Sông Xoài, TP.Phú Mỹ, (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ), nay là phường Tân Thành (TP.HCM).

Anh C. (ở khu phố 2 Sông Xoài, phường Tân Thành) cho hay, khoảng 23 giờ 27 ngày 23.5, gia đình anh đang ngủ thì nghe tiếng động lớn ngoài đường.

"Tôi lấy đèn pin rọi vào khu vực nghe tiếng động thì phát hiện vụ tai nạn giao thông nhưng không dám ra xem. Tôi đã gọi cho trưởng khu phố báo vụ việc. Sau khi lực lượng Công an phường Tân Thành đến, tôi mới ra hiện trường", anh C. kể.

Tại hiện trường có 2 xe máy biển kiểm soát 72E1 - 742xx và 72T1 - 43xx nằm cạnh nhau. Cả 2 xe này bị hư hỏng nặng, bánh xe rơi ra khỏi thân xe.

"Nhìn hiện trường thấy sợ lắm, 3 thanh niên nằm bất động tại chỗ, có người còn nằm trên xe máy. Khi lực lượng chức năng đến kiểm tra thì 2 người đã tử vong, 1 nạn nhân còn lại đang thoi thóp", anh C. cho hay.

Ngay sau đó, nạn nhân còn lại được lực lượng chức năng đưa đến Bệnh viện đa khoa Bà Rịa cấp cứu trong tình trạng chấn thương nặng.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người thương vong vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.