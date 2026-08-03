Chuyển động 12h: Shark Bình bị truy tố khung 10 - 15 năm tù | Lưu ý khi chở trẻ em trên ô tô

Bản tin Chuyển động 12h ngày 3.8.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h ngày 3.8: Shark Bình bị truy tố khung 10 - 15 năm tù | Lưu ý khi chở trẻ em trên ô tô

Tin vui: Sân bay Nội Bài có làn riêng xuất nhập cảnh cho người Việt Nam

Một tin vui cho hành khách di chuyển tại sân bay Nội Bài khi sân bay này đã có làn riêng xuất nhập cảnh cho người Việt Nam.

Đại diện Cảng hàng không quốc tế Nội Bài cho biết, từ ngày 2.8, công dân Việt Nam đã có làn riêng khi làm thủ tục xuất nhập cảnh tại nhà ga quốc tế T2. Bên cạnh đó, sân bay cũng bố trí làn riêng với biển hướng dẫn dành cho người nước ngoài khi làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Đây cũng là xu hướng đã được áp dụng tại nhiều sân bay lớn của thế giới, rút ngắn thời gian làm thủ tục xuất nhập cảnh.

Tin vui: Sân bay Nội Bài có làn riêng xuất nhập cảnh cho người Việt Nam

Từ 15.8, cần chuẩn bị gì khi chở trẻ em trên ô tô để tránh bị phạt?

Chỉ còn ít ngày nữa, một quy định mới liên quan đến hàng triệu gia đình sử dụng ô tô sẽ chính thức có hiệu lực.

Từ ngày 15.8.2026, khi chở trẻ em thuộc diện bắt buộc mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp, người điều khiển xe sẽ bị xử lý theo quy định. Vậy trẻ nào bắt buộc phải dùng ghế an toàn và phụ huynh cần chuẩn bị những gì trước thời điểm quy định có hiệu lực?



