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Chuyển động 12h: Vì sao ông trùm đầu hát karaoke bị khởi tố? | Nhộn nhịp công trường rạch Xuyên Tâm
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Vì sao ông trùm đầu hát karaoke bị khởi tố? | Nhộn nhịp công trường rạch Xuyên Tâm

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số

Kính mời quý vị theo dõi bản tin 'Chuyển động 12h' ngày 2.8.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Chuyển động 12h 2.8.2026 có những nội dung chính sau: 

Khởi tố 'ông trùm' đầu hát karaoke Việt KTV

Tối 1.8, Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Vũ Phi Điệp (46 tuổi, trú P.Hoàng Mai, Hà Nội) về tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan, quy định tại khoản 2 điều 225 bộ luật Hình sự.

Bị can Vũ Phi Điệp là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV. Cảnh sát cáo buộc, dù chưa ký bất kỳ hợp đồng sử dụng bản quyền nào, nhưng ông Điệp vẫn chỉ đạo nhân viên kỹ thuật sao chép các tác phẩm âm nhạc từ nhiều nền tảng số, xử lý thành dữ liệu karaoke và chuyển sang định dạng riêng để tích hợp vào các thiết bị mang thương hiệu Viet KTV.

Dữ liệu được lưu trữ trên hệ thống điện toán đám mây và ổ cứng gốc dung lượng 4 TB, sau đó sao chép vào các đầu karaoke hoặc đầu liền màn hình trước khi đưa ra thị trường.

Khởi tố 'ông trùm' đầu hát karaoke Việt KTV

Đối với các sản phẩm không gắn ổ cứng, người sử dụng vẫn có thể tải bài hát miễn phí từ hệ thống trực tuyến đã được kết nối sẵn.

Công an Hà Nội xác định, từ năm 2023 đến tháng 6.2026, Công ty trách nhiệm hữu hạn Tập đoàn Điện tử Việt KTV đã phân phối 919 sản phẩm, thu lợi bất chính khoảng 852 triệu đồng.

Vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: Hủy kết quả 5 thí sinh

Liên quan vụ việc tiêu cực trong kỳ thi tốt nghiệp THPT tại điểm thi Trường THPT Lê Trực (Quảng Trị), Sở GD-ĐT tỉnh này đã quyết định hủy toàn bộ kết quả thi của 5 thí sinh sau khi xác định có vi phạm quy chế thi.

Đáng chú ý, trong số các thí sinh liên quan có một trường hợp là con của thầy hiệu trưởng Trường THPT Lê Trực.

Vụ tiêu cực thi tốt nghiệp THPT ở Quảng Trị: Hủy kết quả 5 thí sinh

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Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 1.8.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

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