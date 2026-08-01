Chuyển động 12h: Bất ngờ phiên tòa xét xử đạo diễn Lê Minh | 'Bà trùm' đường dây cá độ sa lưới

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Chuyển động 12h ngày 1.8: Bất ngờ phiên tòa xét xử đạo diễn Lê Minh | 'Bà trùm' đường dây cá độ sa lưới

Vụ đạo diễn Lê Minh tạt chất bẩn do bức xúc: Tòa bất ngờ trả hồ sơ

Sau nhiều lần mở phiên tòa, chiều 31.7.2026, TAND khu vực 4 - TP.HCM ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, vụ án "cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến bị cáo Nguyễn Lê Minh (50 tuổi, đạo diễn Lê Minh) và bị cáo Trần Quốc Thắng (45 tuổi, tài xế riêng của bị cáo Minh).

HĐXX nhận định, căn cứ vào tài liệu, biên bản lời khai trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định 2 bị cáo phạm tội "cưỡng đoạt tài sản". Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định số tiền cưỡng đoạt là bao nhiêu nên HĐXX quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung.

Đạo diễn Lê Minh bị đề nghị phạt 7 - 8 năm tù, tòa trả hồ sơ

Metro số 6 bắt đầu khảo sát trên đường Phạm Văn Đồng, người dân chờ ngày đến sân bay bằng metro

Sau nhiều năm chờ đợi, Metro số 6 đã có những bước chuyển động đầu tiên khi công tác khảo sát địa chất chính thức được triển khai trên đường Phạm Văn Đồng.

Với tuyến metro kết nối sân bay Tân Sơn Nhất và tương lai liên thông đến Long Thành, không ít người dân đã háo hức hình dung ngày có thể đến sân bay nhanh hơn, không còn nỗi lo kẹt xe.

Metro số 6 bắt đầu khảo sát trên đường Phạm Văn Đồng, người dân chờ ngày đến sân bay bằng metro

Mưa lớn ập xuống, câu nói của nam shipper nuôi con 8 tháng khiến nhiều người nghẹn lòng

Một cơn mưa có thể khiến nhiều người vội tìm chỗ trú, nhưng với những tài xế giao hàng, đó lại là lúc họ phải tiếp tục lăn bánh. Phía sau mỗi đơn hàng là tiền sữa cho con, là học phí và cả gánh nặng mưu sinh. Câu chuyện của những shipper giữa cơn mưa TP.HCM sẽ khiến nhiều người thêm thấu hiểu và sẻ chia.