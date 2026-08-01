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Vụ đạo diễn Lê Minh tạt chất bẩn do bức xúc: Tòa bất ngờ trả hồ sơ
Video Thời sự

Vụ đạo diễn Lê Minh tạt chất bẩn do bức xúc: Tòa bất ngờ trả hồ sơ

Thảo Nhân
Thảo Nhân
HĐXX nhận định căn cứ vào hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định đạo diễn Lê Minh và đồng phạm phạm tội 'cưỡng đoạt tài sản'. Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định số tiền cưỡng đoạt là bao nhiêu nên quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung.

Sau nhiều lần mở phiên tòa, chiều 31.7, TAND khu vực 4 - TP.HCM ra quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung, vụ án "cưỡng đoạt tài sản" liên quan đến bị cáo Nguyễn Lê Minh (50 tuổi) và Trần Quốc Thắng (45 tuổi, tài xế).

Trả hồ sơ vụ đạo diễn Lê Minh khai 'tạt chất bẩn do bức xúc dồn nén' - Ảnh 1.

Đạo diễn Lê Minh (bên trái) và tài xế Trần Quốc Thắng

HĐXX nhận định, căn cứ vào tài liệu, biên bản lời khai trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định 2 bị cáo phạm tội "cưỡng đoạt tài sản". Tuy nhiên, chưa có căn cứ xác định số tiền cưỡng đoạt là bao nhiêu nên HĐXX quyết định trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra bổ sung.

Bị cáo Nguyễn Lê Minh (còn được biết đến với nghệ danh đạo diễn Lê Minh), là đạo diễn các bộ phim Dốc sương mù, Bí mật chôn vùi, Vực thẳm vô hình...

Đạo diễn Lê Minh bị đề nghị phạt 7 - 8 năm tù, tòa trả hồ sơ

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