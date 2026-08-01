Mưa lớn ập xuống, câu nói của nam shipper nuôi con 8 tháng khiến nhiều người nghẹn lòng

Có những người vội vã tìm chỗ trú khi cơn mưa bất ngờ ập xuống TP.HCM. Nhưng cũng có những người vẫn tiếp tục lao vào màn mưa, chỉ mong kịp giao thêm một đơn hàng.

Với họ, phía sau mỗi cuốc xe không chỉ là một địa chỉ cần đến, mà còn là tiền sữa của con nhỏ, là học phí, là những khoản chi tiêu đang chờ ở cuối ngày.

Anh Nguyễn Tăng Thiên Tỷ, quê ở tỉnh Vĩnh Long, lên TP.HCM lập nghiệp từ năm 2021. Giờ đây, khi đã có gia đình và con nhỏ mới 8 tháng tuổi, mưa hay nắng đều không thay đổi guồng quay mưu sinh của anh. Bởi nghỉ một ngày cũng đồng nghĩa với việc thu nhập vơi đi một ngày.

Anh Nguyễn Tăng Thiên Tỷ vẫn giao hàng mỗi khi trời chuyển mưa ẢNH: CÔNG KHỞI

Giờ đây, khi đã có gia đình và con nhỏ mới 8 tháng tuổi, mưa hay nắng đều không thay đổi guồng quay mưu sinh của các shipper ẢNH: CÔNG KHỞI

Chiều 31.7.2026, cơn mưa lớn trút xuống nhiều khu vực của TP.HCM, khiến việc di chuyển của các tài xế giao hàng thêm nhiều vất vả. Đường trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, thời gian giao hàng cũng dễ kéo dài hơn thường ngày. Và giữa những cơn mưa bất chợt ấy, một chút kiên nhẫn, sẻ chia từ khách hàng cũng có thể trở thành động lực để các shipper tiếp tục hành trình.

Chiều 31.7.2026, cơn mưa lớn trút xuống nhiều khu vực của TP.HCM, khiến việc di chuyển của các tài xế giao hàng thêm nhiều vất vả ẢNH: CÔNG KHỞI

Và giữa những cơn mưa bất chợt ấy, một chút kiên nhẫn, sẻ chia từ khách hàng cũng có thể trở thành động lực để các shipper tiếp tục hành trình ẢNH: CÔNG KHỞI

Không phải ai cũng có thể dừng lại khi trời đổ mưa. Bởi với nhiều người, guồng quay mưu sinh vẫn tiếp tục, bất kể thời tiết đổi thay. Trên những cung đường ướt mưa, điều họ mang theo không chỉ là những kiện hàng cần được giao đúng hẹn, mà còn là trách nhiệm với gia đình và niềm tin rằng chỉ cần cố gắng thêm một chút, cuộc sống sẽ bớt chật vật hơn.