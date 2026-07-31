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Chuyển động 12h: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng vụ 'lùm xùm' Retinol Candid | Cảnh báo mưa lớn cấp tập
Video Thời sự

Chuyển động 12h: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng vụ 'lùm xùm' Retinol Candid | Cảnh báo mưa lớn cấp tập

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 31.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

Bản tin Chuyển động 12h ngày 31.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Vụ 'lùm xùm' Retinol Candid: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng chấn chỉnh

Từ nguồn tin phản ánh của người dân, Sở Y tế TP.HCM đã tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty cổ phần Skinetiq liên quan đến sản phẩm mỹ phẩm Candid 0,5% Retinol Treatment thuộc nhãn hàng Candid.

Vụ 'lùm xùm' Retinol Candid: Sở Y tế TP.HCM lên tiếng chấn chỉnh

Dự báo thời tiết ngày 31.7: Cảnh báo mưa lớn cấp tập

Dự báo thời tiết ngày 31.7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, miền Bắc, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có nguy cơ xảy ra mưa lớn cấp tập trong thời gian ngắn, sẽ gây ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết ngày 31.7: Cảnh báo mưa lớn cấp tập

Chuyện nghề xe ôm: Chọn khoác áo công nghệ để giữ nhịp mưu sinh

Có một thời, chỉ cần đứng ở ngã tư, bến xe hay chợ là những người chạy xe ôm truyền thống đã có thể đón khách. Nhưng khi công nghệ thay đổi cách người dân di chuyển, họ cũng phải thay đổi để không bị bỏ lại phía sau.

Chuyện nghề xe ôm: Chọn khoác áo công nghệ để giữ nhịp mưu sinh

Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên sẽ quay trở lại vào lúc 12 giờ trưa mai 1.8.2026 với những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.


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Kính mời quý vị theo dõi bản tin Chuyển động 12h ngày 29.7.2026 của Báo Thanh Niên với nhiều thông tin đáng chú ý.

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