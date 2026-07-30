Chuyển động 12h: Đề xuất tăng mức thu nhập mua NOXH | Giả mạo SJC thu mua kim cương

Bản tin Chuyển động 12h ngày 30.7.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Phá nhanh vụ cướp xe máy trong đêm: Nhóm thiếu niên mang dao liên tiếp gây án

Ngày 29.7, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đắk Lắk, cho biết đã bắt giữ Trần Văn Tính (19 tuổi, ở xã Ea Nuôi), nghi phạm được xác định cầm đầu nhóm thanh thiếu niên gây ra vụ cướp tài sản trong đêm.

Liên quan đến vụ án này, trước đó, lực lượng công an đã bắt giữ 3 nghi phạm Nguyễn Văn Trường Vũ (17 tuổi, ở xã Quảng Phú), Đoàn Thành Phát (15 tuổi), Hoàng Ngọc Phi Hùng (17 tuổi), cùng ở phường Buôn Ma Thuột.

Phá nhanh vụ cướp xe máy trong đêm: Nhóm thiếu niên mang dao liên tiếp gây án

Giả mạo Công ty SJC thu mua kim cương thương hiệu khác

Trên hội nhóm mua bán kim cương, một người tham gia ẩn danh đăng thông báo của SJC chương trình thu mua tài sản. Tài sản tiếp nhận gồm kim cương rời (có hoặc không có chứng thư), kim cương gắn trên trang sức, trang sức kim cương, tài sản của PNJ, tài sản của Kim Lý, tài sản của các thương hiệu khách đáp ứng tiêu chuẩn tiếp nhận của SJC.

Giả mạo Công ty SJC thu mua kim cương thương hiệu khác

Ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội thế nào cho hợp lý?

Cụ thể, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất chọn phương án các mức hệ số điều chỉnh mức thu nhập là 1,1 và 1,2. Trong đó, đối với trường hợp áp dụng hệ số mức thu nhập là 1,1 thì người độc thân có thu nhập không quá 27,5 triệu đồng/tháng, người độc thân đang nuôi con nhỏ không quá 38,5 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn (tổng thu nhập vợ và chồng) không quá 55 triệu đồng/tháng. Với hệ số mức thu nhập là 1,2 thì người độc thân thu nhập không quá 30 triệu đồng/tháng, người độc thân đang nuôi con nhỏ thu nhập không quá 42 triệu đồng/tháng; người đã kết hôn (tổng thu nhập vợ và chồng) không quá 60 triệu đồng/tháng. Các hộ gia đình có từ 3 người phụ thuộc trở lên còn được ưu tiên lựa chọn căn hộ có diện tích lớn hoặc có từ 2 phòng ngủ trở lên.

Ngưỡng thu nhập mua nhà ở xã hội thế nào cho hợp lý?

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