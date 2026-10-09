Bản tin Chuyển động 12h ngày 9.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Tiếng đàn bất lực giữa tầng hầm ngập nước | Khởi tố chủ trại cho heo ăn chất cấm

Đêm ám ảnh trong khu biệt thự cao cấp ở TP.HCM: Tiếng đàn bất lực giữa tầng hầm ngập nước

Ngập nước sau mưa lớn từ lâu đã là nỗi ám ảnh thường trực với người dân ở những khu vực trũng thấp hay các con hẻm nhỏ. Nhưng sẽ ra sao nếu ngay cả một khu biệt thự cao cấp bậc nhất cũng biến thành... "sông" chỉ sau một đêm?

Tiếng đàn tranh buồn bã vang lên trong tầng hầm ngập ngụa nước, giữa những hàng hóa tài sản trị giá bạc triệu đang trôi nổi hư hỏng tại khu đô thị CityLand Park Hills, TP.HCM, có lẽ là một trong những khung hình đặc biệt phản ánh rõ nhất sự bất lực của người dân sau trận mưa tối 7.10 vừa qua.

Đêm ám ảnh trong khu biệt thự cao cấp ở TP.HCM: Tiếng đàn bất lực giữa tầng hầm ngập nước

Vì sao đầu tư nhiều công trình, TP.HCM vẫn chật vật chống ngập?

Giai đoạn 2026 - 2030, TP.HCM dự kiến chi tới 140.000 tỉ đồng cho các dự án hạ tầng thoát nước. Nguồn lực khổng lồ là vậy, nhưng điệp khúc "cứ mưa lớn, triều cường là ngập" vì sao vẫn chưa có hồi kết?

Tại cuộc họp báo chiều qua, Sở Xây dựng thành phố đã thẳng thắn chỉ ra những bất cập cốt lõi, cùng với đó là một sự thay đổi chiến lược quan trọng: Từ bỏ tư duy "chỉ lo thoát nước nhanh" để chuyển sang "quản lý rủi ro ngập tích hợp".

Vì sao đầu tư nhiều công trình, TP.HCM vẫn chật vật chống ngập?

Gần nửa tỉ đồng chắp cánh ước mơ cho tân sinh viên Quảng Ngãi

Hôm qua, ngày 8.10, nhiều tân sinh viên nghèo vượt khó đã được tiếp sức bước vào giảng đường thông qua các chương trình học bổng do Báo Thanh Niên phối hợp tổ chức. Đó là câu chuyện cất lại gánh lo của cô bé mồ côi từng đi bán khoai kiếm sống Võ Ngọc Thảo khi nhận được sự hỗ trợ từ bạn đọc qua chương trình "Nghị lực mùa thi 2026".

Và đó cũng là niềm vui của các tân sinh viên đồng hương Quảng Ngãi tại TP.HCM khi được trao tặng gần nửa tỉ đồng từ quỹ Học bổng Nguyễn Thái Bình cùng CLB Golf Quảng Ngãi và các nhà tài trợ. Sự nâng đỡ kịp thời từ cộng đồng lúc này không chỉ gỡ bỏ gánh nặng tài chính, mà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, thắp lên chân trời tri thức mới cho các em.

Gần nửa tỉ đồng chắp cánh ước mơ cho tân sinh viên Quảng Ngãi



