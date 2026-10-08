Bản tin Chuyển động 12h ngày 8.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Chuyển động 12h: Hầm nhà khu biệt thự ở TP.HCM ngập hơn 1 m | Con đường 'đau khổ' ngập từ tối đến sáng

Đường Nguyễn Văn Khối ngập từ tối đến sáng, người dân chật vật dắt xe đi làm

Dù mưa đã tạnh từ tối, đến sáng hôm sau nhiều khu vực ở TP.HCM vẫn chìm trong nước. Tại đường Nguyễn Văn Khối, người dân phải bì bõm dắt xe đi làm.

Đường Nguyễn Văn Khối ngập từ tối đến sáng, người dân chật vật dắt xe qua 'biển nước'

Hầm xe khu dân cư cao cấp ở TP.HCM ngập hơn 1 mét, nhiều xe máy chìm trong nước

Sau trận mưa lớn chiều tối 7.10, nhiều hầm để xe tại khu dân cư Cityland, TP.HCM ngập sâu. Sáng 8.10, người dân và nhân viên các cơ sở kinh doanh tất bật bơm nước, dọn dẹp, tìm cách cứu hàng chục xe máy cùng nhiều tài sản bị ngâm trong nước.

Hầm xe khu dân cư cao cấp ở TP.HCM ngập hơn 1 mét, nhiều xe máy chìm trong nước

Chuyên gia: Muốn biết cây có nguy cơ gãy, đổ, hãy nhìn những vị trí này

Sau vụ cây xanh bật gốc, đổ chắn đường Đinh Tiên Hoàng, nhiều người đặt câu hỏi: liệu có cách nào nhận biết sớm một cây đang có nguy cơ gãy, đổ

Không phải cứ cây lớn, cây lâu năm là nguy hiểm, nhưng những dấu hiệu như tán lá bất thường, cành khô, thân nứt, mục rỗng hay bộ rễ bị ảnh hưởng đều cần được lưu ý. Chuyên gia lâm nghiệp sẽ chỉ ra những dấu hiệu dễ nhận biết và cách phòng ngừa rủi ro trong mùa mưa.

Chuyên gia: Muốn biết cây có nguy cơ gãy, đổ, hãy nhìn những vị trí này



