    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Chuyển động 12h: Hầm nhà khu biệt thự ở TP.HCM ngập hơn 1 m | Con đường 'đau khổ' ngập từ tối đến sáng
    VideoThời sự

    Chuyển động 12h: Hầm nhà khu biệt thự ở TP.HCM ngập hơn 1 m | Con đường 'đau khổ' ngập từ tối đến sáng

    TT Phát triển Nội dung số
    TT Phát triển Nội dung số
    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 8.10.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Bản tin Chuyển động 12h ngày 8.10.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

    Chuyển động 12h: Hầm nhà khu biệt thự ở TP.HCM ngập hơn 1 m | Con đường 'đau khổ' ngập từ tối đến sáng

    Đường Nguyễn Văn Khối ngập từ tối đến sáng, người dân chật vật dắt xe đi làm

    Dù mưa đã tạnh từ tối, đến sáng hôm sau nhiều khu vực ở TP.HCM vẫn chìm trong nước. Tại đường Nguyễn Văn Khối, người dân phải bì bõm dắt xe đi làm.

    Đường Nguyễn Văn Khối ngập từ tối đến sáng, người dân chật vật dắt xe qua 'biển nước'

    Hầm xe khu dân cư cao cấp ở TP.HCM ngập hơn 1 mét, nhiều xe máy chìm trong nước

    Sau trận mưa lớn chiều tối 7.10, nhiều hầm để xe tại khu dân cư Cityland, TP.HCM ngập sâu. Sáng 8.10, người dân và nhân viên các cơ sở kinh doanh tất bật bơm nước, dọn dẹp, tìm cách cứu hàng chục xe máy cùng nhiều tài sản bị ngâm trong nước.

    Hầm xe khu dân cư cao cấp ở TP.HCM ngập hơn 1 mét, nhiều xe máy chìm trong nước

    Chuyên gia: Muốn biết cây có nguy cơ gãy, đổ, hãy nhìn những vị trí này

    Sau vụ cây xanh bật gốc, đổ chắn đường Đinh Tiên Hoàng, nhiều người đặt câu hỏi: liệu có cách nào nhận biết sớm một cây đang có nguy cơ gãy, đổ

    Không phải cứ cây lớn, cây lâu năm là nguy hiểm, nhưng những dấu hiệu như tán lá bất thường, cành khô, thân nứt, mục rỗng hay bộ rễ bị ảnh hưởng đều cần được lưu ý. Chuyên gia lâm nghiệp sẽ chỉ ra những dấu hiệu dễ nhận biết và cách phòng ngừa rủi ro trong mùa mưa.

    Chuyên gia: Muốn biết cây có nguy cơ gãy, đổ, hãy nhìn những vị trí này


    Tin liên quan

    Chuyển động 12h: Thoát nạn khi cây cổ thụ đổ giữa đường trung tâm TP.HCM | Độc lạ chủ quán tính tiền như 'bắn rap'

    Chuyển động 12h: Thoát nạn khi cây cổ thụ đổ giữa đường trung tâm TP.HCM | Độc lạ chủ quán tính tiền như 'bắn rap'

    Chuyển động 12h của Báo Thanh Niên ngày 7.10.2026 có những thông tin trong nước và quốc tế nóng hổi khác tại địa chỉ thanhnien.vn và kênh YouTube Báo Thanh Niên.

    Khám phá thêm chủ đề

    chuyển động 12h ngập ở TP.HCM Hầm nhà ngập nước đường nguyễn văn khối thời tiết TP.HCM ngập sau mưa

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận