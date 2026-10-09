Đêm ám ảnh trong khu biệt thự cao cấp ở TP.HCM: Tiếng đàn bất lực giữa tầng hầm ngập nước

Tiếng đàn bất lực giữa tầng hầm ngập nước khu biệt thự

Giữa căn hầm còn ngập nước, anh Nguyễn Đăng Thông ôm chiếc đàn vừa ngấm nước mưa, gảy từng nốt nhạc buồn bã. Xung quanh anh, hàng loạt thiết bị điện tử nằm ngổn ngang sau một đêm nước tràn vào.

Gần 7 năm thuê văn phòng làm việc tại khu biệt thự CityLand Park Hills, đây là lần đầu tiên anh Thông chứng kiến một trận ngập nghiêm trọng đến vậy.

Hình ảnh từ camera an ninh, khoảng 19 giờ ngày 7.10, nước đã tràn vào kho hàng của anh Nguyễn Đăng Thông tại khu biệt thự CityLand Park Hills, phường Gò Vấp, TP.HCM. ẢNH: CÔNG KHỞI

Tiếng đàn bất lực giữa tầng hầm ngập nước

Theo hình ảnh camera an ninh ghi lại, khoảng 19 giờ ngày 7.10, nước đã bắt đầu tràn vào kho hàng của anh Thông. Đến khoảng 21 giờ, khi trở về, anh phát hiện nước đã dâng cao, nhiều hàng hóa không kịp di chuyển.

"Mấy năm trước mưa lớn cũng không sao hết. Nhưng năm nay mưa lớn kết hợp điện bị cắt toàn khu, thành ra máy bơm không bơm nước lên được. Cống không thoát, nước dồn ngược rồi tràn vào rất nhanh", anh Thông kể.

Căn hầm được công ty anh sử dụng làm kho chứa các thiết bị điện tử như máy tính, máy in. Sau trận ngập, theo anh Thông, khoảng một nửa số hàng hóa bị ảnh hưởng, nhiều thiết bị có nguy cơ hư hỏng.

Anh Thông xót xa cầm chiếc máy in ngấm nước sau trận ngập. Theo anh, khoảng một nửa số hàng hóa của công ty bị ảnh hưởng, nhiều thiết bị điện tử có nguy cơ hư hỏng. ẢNH: CÔNG KHỞI

"Tiền triệu trở lên một món, nhỏ nhỏ vậy nè, mà nó ngập qua bụng là mất hết một nửa. Đồ điện tử mà, nước ngâm từ tối qua đến giờ thì tình trạng không khả quan lắm", anh Thông xót xa.

Từng món hàng được vớt lên, lau khô rồi kiểm tra. Nhưng bao nhiêu thiết bị còn sử dụng được, bao nhiêu phải bỏ đi, anh vẫn chưa thể xác định.

Gần 12 giờ trưa 8.10, anh Thông vẫn chật vật bơm nước ra khỏi tầng hầm, trong khi nhiều thiết bị điện tử đã bị ngâm nước suốt nhiều giờ. ẢNH: CÔNG KHỞI

"Nước tràn như một thác nước"

Không riêng kho hàng của anh Thông, nhiều căn nhà lân cận tại CityLand Park Hills cũng chịu cảnh ngập nước. Theo phản ánh của người dân, khoảng hơn 10 căn nhà trong khu vực bị ảnh hưởng.

Không riêng kho hàng của anh Thông, nhiều căn nhà khác trong khu vực cũng bị nước tràn vào, khiến hàng hóa, vật dụng nổi lềnh bềnh trên mặt nước. ẢNH: CÔNG KHỞI





Vừa thu dọn đồ đạc sau trận ngập, chị Phụng, cư dân tại CityLand Park Hills, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại cảnh nước ồ ạt tràn vào nhà.

"Nước nó tràn, tràn, tràn vô à. Tràn như một thác nước vậy đó. Lúc đó không làm được gì hết, chỉ biết dòm ngó nó thôi", chị Phụng kể.

Sau một đêm, những căn nhà khang trang trở nên ngổn ngang. Người dân phải dọn bùn đất, lau chùi đồ đạc, kiểm tra từng vật dụng bị ngấm nước.

Trong khi đó, tại một số vị trí còn ứ đọng nước, nhiều máy bơm vẫn hoạt động để khắc phục tình trạng ngập.

Nhiều máy bơm được vận hành cùng lúc để hút nước ra khỏi cáckhu vực bị ngập tại CityLand Park Hills sau trận mưa lớn tối 7.10. ẢNH: CÔNG KHỞI

Ông Nguyễn Văn Hùng, công nhân thoát nước, cho biết mưa lớn kết hợp với nước triều dâng khiến hệ thống cống thoát nước không kịp.



Trong khi đó, ông Ung Tấn Quang, một người dân có mặt tại khu vực, cho rằng máy bơm hút không kịp, có thời điểm gặp trục trặc, dẫn đến tình trạng ngập. Đây là những phản ánh ban đầu, nguyên nhân cụ thể cần được đơn vị quản lý và cơ quan chức năng kiểm tra, làm rõ.

CityLand Park Hills nằm trên hai trục đường Phan Văn Trị và Nguyễn Văn Lượng, phường Gò Vấp, với nhiều biệt thự, nhà phố, căn hộ cùng các tiện ích.

Đến trưa 8.10, thiệt hại sau trận ngập vẫn chưa được thống kê đầy đủ. Thế nhưng, những gì diễn ra tại đây cho thấy một thực tế đáng suy nghĩ: ngập nước không chỉ là nỗi lo của những con hẻm thấp trũng hay khu dân cư cũ. Ngay giữa khu biệt thự cao cấp, người dân cũng có thể bất lực nhìn tài sản chìm trong nước sau một trận mưa lớn.

Với anh Thông, nước trong căn hầm rồi sẽ được bơm đi hết. Nhưng những thiết bị đã ngâm nước suốt đêm, cùng khoản thiệt hại chưa thể đong đếm, vẫn còn đó.