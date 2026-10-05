Gần 21 giờ ngày 04.10.2026, cơn mưa vừa dứt trên phố ẩm thực Phan Xích Long.

Vào những tối nắng ráo, đây thường là thời điểm hàng quán nhộn nhịp đón khách. Nhưng trong buổi tối ghi nhận, nhiều bàn ăn vẫn bỏ trống dù tuyến đường không ngập, giao thông thông thoáng.

Nhiều quán ăn trên phố ẩm thực Phan Xích Long thưa khách, sau khi cơn mưa vừa dứt ẢNH: CÔNG KHỞI

Mưa tạnh, đường hết ngập: Vì sao phố ẩm thực Phan Xích Long vẫn vắng khách?

Ba người phục vụ một vị khách

Quán phở của ông Lê Hữu Thảo vẫn mở cửa chờ khách. Theo ông, những cơn mưa liên tiếp nhiều ngày qua khiến việc buôn bán chậm lại, lượng khách giảm khoảng 60–70% so với ngày nắng ráo.

"Mấy ngày nắng ráo thì người ta cũng đi tới đi lui người ta ăn uống nhưng trời mưa lầy lội người ta ít đi lắm", ông Thảo nói rồi chỉ vào quán: "Đó, quán trống trơn".

Giữa buổi tối vắng, một vị khách mặc áo mưa ghé mua phở mang về. Cả ba người trong gia đình ông cùng chuẩn bị phần ăn. Sau những lúc chờ đợi, quán có thêm chút tất bật.

Ông Lê Hữu Thảo cùng chuẩn bị phần phở cho một vị khách mua mang về giữa buổi tối vắng khách ẢNH: CÔNG KHỞI

Cũng kinh doanh trên tuyến phố này, ông Nguyễn Phi Hùng cho biết mưa to, kéo dài ảnh hưởng rõ rệt đến lượng khách tới ăn. Bản thân ông cũng ngại ra đường trong thời tiết như vậy nên hiểu tâm lý của người mua.

"Mưa to thì mình cũng ngại ra đường, thì đương nhiên những cái người chủ kinh doanh giống như tôi hoặc những người chủ khác ở phố ẩm ở phía dưới thì coi như cũng phải chấp nhận thôi", ông Hùng chia sẻ.

Theo quan sát của ông Hùng, cách mua hàng trong ngày mưa có sự khác biệt giữa các nhóm khách. Người trẻ có thể đặt món qua ứng dụng, trong khi một số người lớn tuổi vẫn thích đến quán ăn trực tiếp.

"Tuổi mà Gen Z bây giờ thì họ ở nhà ban đêm thì họ có thể đặt, còn một số người lớn tuổi hơn thì họ muốn đến tại quán để ăn thì nó ảnh hưởng rất là nhiều", ông nói.

Với những quán trông vào khách đến ăn tại chỗ, thói quen này khiến việc duy trì lượng khách trong những ngày mưa thêm khó khăn.

Xe ôm truyền thống chờ nhiều giờ chưa có khách

Không chỉ hàng quán, người mưu sinh trực tiếp ngoài đường cũng chật vật khi khách thưa đi.

Ông Lê Văn Tám, người chạy xe ôm truyền thống ở phường Đức Nhuận, TP.HCM, cho biết đã ngồi chờ gần 5 tiếng nhưng chưa có cuốc xe nào. Không nhận cuốc qua ứng dụng, ông trông vào khách tìm đến trực tiếp.

"Lớn tuổi rồi, chạy xe truyền thống giờ ế lắm. Không chạy được bao nhiêu cuốc hết", ông Tám nói.

Theo ông, mưa kéo dài làm việc kiếm khách thêm khó, trong khi nhiều người đã quen sử dụng xe công nghệ. Có lúc, ông nhận được thức ăn từ người đi đường, nhờ vậy đỡ một khoản chi trong ngày.

"Thỉnh thoảng khổ quá, người ta đi ngang qua thấy xe ôm truyền thống khổ quá, người ta cho cái này cái kia ăn đỡ tốn tiền", ông kể.

Ông Lê Văn Tám cho biết đã chờ gần 5 tiếngnhưng chưa có cuốc xe nào trong buổi tối ghi nhận ẢNH: CÔNG KHỞI

Những khó khăn của hàng quán và người lao động diễn ra trong đợt mưa liên tiếp cuối tháng 9, đầu tháng 10 tại TP.HCM. Mưa kết hợp triều cường gây ngập nhiều tuyến đường, ảnh hưởng việc đi lại, sinh hoạt. Riêng tại đoạn phố Phan Xích Long được ghi nhận, dù không ngập, hoạt động buôn bán vẫn chịu tác động.

Việc mưu sinh còn có thể bị gián đoạn trong những ngày tới. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ cập nhật ngày 4.10, TP.HCM tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to đến ngày 7.10, kèm nguy cơ ngập úng tại các khu vực trũng thấp.

Trong buổi tối ấy, mưa đã tạnh. Nhưng với người bán hàng và người xe ôm sống nhờ từng lượt khách, sự chờ đợi vẫn tiếp tục.